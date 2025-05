Eine einheitliche Kreativ-Suite, ein Traffic Finder für Smart Bidding, agentische Funktionen für Google Ads und das Automation Feature Generated for You: Bei der Werbegestaltung im Google-Kosmos wird nichts dem Zufall überlassen, aber viel der KI.

Werbung wird auf Google noch prominenter als bisher schon. Allein im ersten Quartal 2025 machte Alphabet mit der Werbesparte Googles 66,9 Milliarden US-Dollar Umsatz. Jetzt werden die Inventare erweitert. Ads kommen in den AI Mode in den USA, der bald auch in weiteren Regionen eingeführt werden soll. Außerdem werden die Anzeigen in den AI Overviews erweitert. Und für die Kreation, Verwaltung, Buchung und Optimierung von Anzeigen gibt es ebenfalls große Neuigkeiten. Kurz nach der Einführung der Channel-Kontrollen für Googles Demand Gen Ads kommt eine ganze Reihe neuer, vielfach KI-gestützter Lösungen, die deiner Werbung mehr Performanz versprechen und die Erstellung zugleich deutlich einfacher machen – bis zu dem Punkt, an dem Google die Ads quasi selbst für dich kreiert.

© Google via Canva

Werbeoptimierung für Google Ads und Merchant Center: Generated for You nimmt dir Arbeit ab

Im Rahmen der Google Marketing Live (GML) stellte Google eine ganze Reihe neuer Werbelösungen vor. Dazu kommt der Hinweis, dass die neuen Modelle zur Video- und Bildgenerierung Veo 3 und Imagen 4, vorgestellt auf der I/O, in Google Ads sowie im Merchant Center bald verfügbar sein sollen. Mit diesen KI-gestützten Optionen können Werbetreibende Kampagnen noch einfacher erstellen und ihre kreativen Visionen schneller umsetzen können. In der neuen einheitlichen Kreativ-Suite im Asset Studio für Google Ads wird künftig die Zentralisierung all der relevanten Tools zur Asset-Erstellung umgesetzt. So können die Advertiser in einem Bereich aufmerksamkeitsstarke Assets mit Googles KI-Power kreieren. Die Suite soll bald auf Englisch weltweit verfügbar sein.

Mit Googles KI können Werbetreibende eigene Assets visuell in Szene setzen, © Google

Besonders hilfreich kann im Kreationsprozess zudem das neue Feature „Für Sie generiert“ (auf Englisch: Generated for You) sein. Diese Funktion wird zunächst aber nur in den USA für Händler:innen verfügbar sein, die das Product Studio nutzen. Das Feature identifiziert automatisch die besten Content-Möglichkeiten in den Angeboten der Händler:innen und generiert markengerechte Bilder und Videos, die mit einem einzigen Klick gespeichert oder durch Google-Werbeanzeigen veröffentlicht werden können. Und Google erklärt:

[…] Zusätzlich könnt ihr damit eure Anzeigentitel optimieren, damit eure Inhalte auf allen Google-Plattformen und in neuen Formaten gut ankommen.

Generated for You stellt dir Ad Assets auf Basis von Trends zusammen, © Google

Des Weiteren testet Google derzeit ein neues Video-Ad-Format, bei dem Retailer Videos in Kombination mit Produktdetails anzeigen können. Das erinnert an die shoppable Ads von YouTube (für CTV), TikTok Shop-Integrationen und Amazons Pläne für shoppable Ads bei Prime Video. Das interaktive Einkaufserlebnis wird aber vorerst ebenso nur in den USA zur Verfügung gestellt.

Neues Video-Ad-Format von Google, © Google

Google AI hilft: Besseres Smart Bidding und der Einzug agentischer Funktionen für Google Ads und Analytics

Im Bereich der Gebote liefert Google das größte Bidding Update seit einem Jahrzehnt. Der Traffic-Finder für Smart Bidding (auf Englisch: Smart Bidding Exploration) arbeitet mit einer neuen Opt-in-Funktion in Suchkampagnen, die auf dem bestehenden Smart Bidding aufbaut und KI sowie flexible ROAS-Ziele (Return on Ad Spend) nutzt, erklärt Google. So wird ein Algorithmus unterstützt, der Suchanfragen erfasst und zusätzliche Konversionen sichert. Das Tool berücksichtigt nach Googles Angaben weniger offensichtliche, aber erfolgversprechende Suchanfragen. Damit haben Werbetreibende die Möglichkeit, in genau den richtigen Momenten mit Anzeigen präsent zu sein. Der Traffic-Finder für Smart Bidding soll als offene Betaversion weltweit bereitgestellt werden.

So sieht der Traffic Finder für Smart Bidding aus, © Google

Ebenfalls global verfügbar gemacht werden die neuen agentischen Funktionen für Google Ads und Google Analytics. Mit diesen soll Werbetreibenden das Einrichten von Kampagnen erleichtert werden, während die Performance gesteigert wird. Agentische Funktionen für Google Ads und Google Analytics helfen gerade kleineren Unternehmen, die Umstellung auf KI-basierte Lösungen zu erleichtern. Dadurch erhalten Werbetreibende eine für sie maßgeschneiderte Google AI. Google erklärt dazu:

[…] Die agentischen Tools lernen aus Eingaben, beispielsweise umfangreichen Datasets, Landingpages, Assets und der Echtzeit-Performance, und nehmen Anpassungen vor, damit ihr eure Geschäftsziele zuverlässiger erreichen könnt.

Für Google Ads bietet der agentische KI-Assistant zum Beispiel maßgeschneiderte Empfehlungen für neue und bestehende Kampagnen. Das kann unter anderem Keywords und Creatives betreffen. Auch mehrere maßgeschneiderte Anzeigengruppen mit Assets zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen kann der Assistant mit KI-Support vorschlagen. In Google Analytics wiederum zeigt der Agent proaktiv Statistiken und Trends und vereinfacht die Datenanalyse mit verständlichen Visualisierungen. Auf diese Weise sollen Performance-Werte optimiert und letztlich Hürden bei der automatisierten Kampagnenverbesserung abgebaut werden.

Auch diese Funktionen werden als Betaversion ausgerollt. Noch mehr neue Möglichkeiten aus der Welt von Google findest du in unserem Beitrag zu den Updates der I/O 2025.