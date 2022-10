Das Ziel ist klar: Apple möchte den Umsatz steigern und optimiert dafür die Werbemöglichkeiten für Advertiser. Und nicht nur das; der Tech-Konzern hat jüngst eine deutliche Preissteigerung für Streaming-Dienste wie Apple TV+ bekanntgegeben. Jetzt folgt die Ankündigung, dass im App Store künftig mehr Ads zu sehen sein werden als je zuvor. Das zahlt auf den Plan des Konzerns ein, die Einkünfte über Werbung im kommenden Jahr zu verdoppeln. In allen Ländern außer China sollen ab dem 25. Oktober Ads im Today Tab und in einer „You Might Also Like“-Sektion in App Listings auftauchen.

Joe Rossignol berichtet für MacRumors von einer Mail Apples an Entwickler:innen, die diese von den neuen Werbeanzeigen unterrichtet. Demnach können Werbetreibende erstmals im Bereich des Today Tabs ihre Anzeigen platzieren. Bis dato hatte Apple dort nur eigens kuratierte Inhalte vorgeschlagen. Auf Apples Seite zum Today Tab und der dazu passenden Ad-Option heißt es:

With a Today tab ad, your app can appear prominently on the front page of the App Store – making it some of the first content users see when they begin their App Store visit. The prominence of this placement makes it a good option to drive awareness of your app, especially for new content launches, special events, and seasonal promotions.