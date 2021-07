Nachdem Twitter im März 2021 zunächst eine Shopping-Funktion für Professional Accounts testete, experimentiert der Kurznachrichtendienst nun mit einem E-Commerce Feature für Business-Profile. Unternehmen aus den USA können nun ein Shopping Modul testweise in ihren Twitter-Auftritt einbetten. Der Social-Konzern zeigt auf dem Unternehmensblog, wie dies aussehen könnte.

Twitter folgt damit dem anhaltenden Social-Commerce-Trend, dem auch Facebook, Instagram, TikTok und Co. folgen. Der Kurznachrichtendienst erklärt selbst:

The Shop Module is a dedicated space at the top of a profile where businesses can showcase their products. When people visit a profile with the Shop Module enabled, they can scroll through the carousel of products and tap through on a single product to learn more and purchase — seamlessly in an in-app browser, without having to leave Twitter.