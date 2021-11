TikTok tut es, Instagram tut es und auch YouTube ist schon seit längerer Zeit dabei: Das Live-Stream Shopping. Twitter betritt nun – relativ spät – die Social-Commerce-Bühne und testet nun ebenfalls das Shopping in Live Brodcasts. Twitter erklärt:

We are conducting our first test of Live Shopping in collaboration with Walmart, where they will be kicking off Cyber Week with singer, songwriter, dancer and social media superstar Jason Derulo for the first-ever shoppable livestream on Twitter. Starting at 7pm ET on Sunday, November 28, people can watch and shop from alexandra-sobek-wagenbachlmart (on iOS and desktop), where Jason will host a 30-minute variety show highlighting electronics, home goods, apparel, seasonal décor, surprise special guests and much more.