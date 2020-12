Bekommen wir vor den Festtagen einen Einblick, wie die Zusammenarbeit zwischen TikTok und Walmart künftig aussehen könnte? Denn der Einzelhandelriese und die Hype App kündigten kurz vor Weihnachten das Holiday Shop-Along Spectacular an. Dabei können TikTok User gemeinsam mit ihren Lieblings-Creatorn über den Walmart-Account an einem Live Shopping Stream teilnehmen. Der Commerce-Konzern erklärt:

During a Walmart livestream, the TikTok community can shop for Walmart fashion items featured in content from some of the app’s most popular creators without ever having to leave the platform. We’re excited that we have the opportunity to be at the forefront of this innovation in a shoppable livestream – a first on TikTok in the U.S. It gives us a new way to engage with users and reach potential new customers, while bringing our own brand of fun – with the help of fashion-loving TikTok creators – to the platform.