Damit könnte sich TikTok noch mehr von einem Unterhaltungsmedium in Richtung Business-Plattform entwickeln.

TikTok goes Business: Mehr Monetarisierung für Creator

Das jüngste Feature des Social Media Players nennt sich Service+ und erlaubt professionellen Creatorn, ihre Skills und Kenntnisse in maßgeschneiderten Service-Bios zu präsentieren. Das erklärte Ziel:

Expand your client reach with a personalised service bio,

so TikTok. Nutzer:innen können dadurch während ihrer TikTok LIVE Streams nicht nur Reichweite generieren, sondern ihre Expertise auch direkt monetarisieren.

Neue Monetarisierungsmöglichkeiten für Creator: TikTok launcht Service+, © Jonah Manzano

Die Optionen reichen von spezialisierten Beratungsleistungen über Skill Trainings bis hin zu lokalen Services oder E-Commerce-Angeboten. Damit erweitert TikTok die eigene Monetarisierungsstrategie enorm und öffnet sich stärker dem B2B-Bereich sowie Dienstleistungsmarkt.

Monetarisierung per Direct Messaging

Besonders spannend für junge Unternehmer:innen und digitale Selbständige dürfte die integrierte Messaging-Funktion sein. Damit können Nutzer:innen während eines Live Streams direkt Kontakt aufnehmen, was es Creatorn erlaubt, ihre Kund:innen gezielt und unmittelbar anzusprechen. TikTok verspricht dadurch eine reibungslose und schnelle Verbindung zwischen Anbieter:innen und potentiellen Käufer:innen.

TikTok reagiert damit auf eine wachsende Nachfrage nach direkter Monetarisierung. Schon zuvor zeigte die Plattform durch Schritte wie die Einführung des TikTok Shops in den USA, der jetzt auch nach Deutschland kommt, dass der Fokus auf E-Commerce und unmittelbare Verkaufsoptionen stark zunimmt.

© TikTok via Canva

Verpflichtende Regeln für Service+: Nur für lizenzfreie Dienste

Allerdings ist Service+ an klare Vorgaben geknüpft. Laut TikTok dürfen nur Dienstleistungen angeboten werden, die in der jeweiligen Region keine Lizenz voraussetzen. Zudem müssen Creator ausdrücklich ihre Kompetenz in ihrem Bereich nachweisen können. Ein klarer Schritt, um Missbrauch vorzubeugen und Qualität zu sichern.

Um Service+ nutzen zu können, müssen Creator außerdem mindestens 18 Jahre alt sein und mindestens 1.000 Follower haben, da erst dann TikTok LIVE Streams möglich sind.

Ausblick: TikTok wird mehr und mehr zur Business-Plattform

Mit der Einführung von Service+ und Features wie klickbaren Links in Stories – mehr dazu in unserem Beitrag – etabliert sich TikTok zunehmend als ernstzunehmende Konkurrenz für LinkedIn und Instagram, besonders für junge Unternehmer:innen und Freelancer. Die Entertainment App erhebt Schritt für Schritt mehr Anspruch, als professionelle Business- und E-Commerce-Plattform angesehen zu werden.

Aktuell scheint Service+ jedoch noch in einer begrenzten Testphase zu sein; ein offizielles globales Startdatum wurde bislang nicht bekannt gegeben. Es bleibt spannend, wie schnell und umfassend TikTok das neue Feature ausrollen wird.