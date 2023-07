Trotz der Herausforderungen ist TikTok entschlossen, das Potenzial von Social Shopping auszuloten und experimentiert weiterhin mit neuen Möglichkeiten, das Einkaufen in die App zu integrieren – dieses Mal über einen neuen Shop Tab.

Im Jahr 2021 startete TikTok erstmals Shops in Großbritannien und kurz darauf in Südostasien. Im November 2022 launchte dann TikTok Shop in den USA. Der Erfolg in den westlichen Regionen blieb jedoch aus. Denn In-Stream Shopping funktioniert zwar in China und hat sich dort zur wichtigsten Einnahmequelle für die das TikTok-Pendant namens Douyin entwickelt, doch in Europa und den USA weit weniger gut.

TikTok gibt jedoch nicht auf: Im April lud die ByteDance-Tochter ausgewählte Brands und Creator dazu ein, sich als Erste für den TikTok Shop anzumelden und das Programm in der Betaversion zu testen. Im Juni folgte ein Visual Search Feature für das Programm. TikTok Shop ist eine E-Commerce-Lösung, die entwickelt wurde, um den Umsatz und das Markenwachstum auf TikTok zu steigern. Sie ermöglicht es Usern, Produkte ihrer Lieblings-Creator und favorisierten Marken im Rahmen einer neuen Social-Erfahrung auf der Trendplattform Nummer eins zu entdecken und zu kaufen. Und jetzt hebt TikTok Shopping auf ein neues Level und experimentiert mit einem neuen Shop Feed in der App mit ersten Tester:innen.

Ausgewählte User können schon auf den neuen Shop Tab auf TikTok zugreifen

Der neue Shop Tab ist für die Tester:innen über den Hauptbildschirm verfügbar. Wie in dem von dem Social-Media-Experten Matt Navarra geteilten Screenshot erkennbar, sehen die ausgewählten User neben den zwei Feeds Following und For You den neuen dritten Bereich: den Shop Tab.