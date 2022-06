Die Termine für den Prime Day auf Amazon wurden erst kürzlich veröffentlicht und schon jetzt gibt es Meldungen, dass es ein weiteres großes Shopping-Event im Oktober geben könnte.

Am 12. und 13. Juli können Prime-Abonnent:innen wieder vielfach Schnäppchen auf Amazon schlagen. Denn dann startet der diesjährige Prime Day, der erfahrungsgemäß für Rekordumsätze in kürzester Zeit sorgt. Und noch vor Start dieses Shopping Events auf der Plattform bereitet Amazon bereits ein zweites für Prime-Mitglieder in diesem Jahr vor, das berichten Business Insider und CNBC.

Wann findet der Prime Day 2.0 statt?

Laut Informationen könnte das „Prime Fall Deal Event“ bereits im Oktober stattfinden, wann genau ist unklar. CNBC zitiert eine Mitteilung, die besagt, dass es im vierten Quartal stattfinden wird, während Business Insider berichtet, dass „eingeladene Verkäufer:innen sagen, es scheint für Oktober geplant zu sein.“

Es ist nicht neu, dass Amazon on top zum alljährlichen Prime Day weitere Shopping Events veranstaltet. Letztes Jahr gab es beispielsweise eines exklusiv für Kosmetikprodukte. Doch dieses Jahr könnte es sich bei der Veranstaltung um einen zweiten Prime Day handeln, bei dem der Fokus nicht auf einer spezifischen Produktart liegt. Amazon selbst hat auf eine Anfrage von The Verge bisher nicht reagiert.

Noch mehr Amazon Shopping Events als Reaktion auf Umsatzeinbruch

Die Coronapandemie verschaffte dem E-Commerce-Konzern ein Umsatzplus – zeitweise von mehr als 40 Prozent. Nach diesem Anstieg und mit den Lockerungen der Maßnahmen verlangsamte sich das Wachstum von Amazon jedoch. Der Gewinn des Unternehmens im zweiten Quartal sank im Jahresvergleich von 8,9 auf nur noch 3,7 Milliarden US-Dollar.

Der Prime Day und das zweite Deal-Ereignis, das mutmaßlich im Oktober stattfindet, könnten in diesem Jahr für einen erneuten Wachstumsschub sorgen. Obwohl das Wall Street Journal berichtet: „Amazon’s Prime Day Isn’t Quite the Blockbuster It Once Was“, weil das Unternehmen einen Teil seiner Werbung für die diesjährige Veranstaltung zurückgefahren hat. Doch wir sind uns recht sicher, dass Schnäppchenjäger:innen und Amazon Prime Day Fans dennoch voll auf ihre Kosten kommen werden.