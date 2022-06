Am 12. und 13. Juli findet der Amazon Prime Day 2022 statt. Dann bietet die Plattform erneut zahlreiche Angebote und dürfte binnen 48 Stunden Milliarden US-Dollar Umsatz machen.

Im Juli ist es wieder so weit und Amazon launcht den Prime Day 2022. An zwei Tagen können Käufer:innen dann auf diverse Angebote zurückgreifen und vielfach Schnäppchen schlagen. Wie das Unternehmen ankündigt, wird es unter anderem Rabatte für Produkte von Beats, Casper, ELEMIS, Levi’s, iRobot und SharkNinja geben. Auch Amazon Essentials werden stark reduziert, zudem sollen Artitkel von Sony, Bose und BE stark preisreduziert werden. Außerdem gibt es schon im Juni Vergüngstigungen und Käufer:innen können sogar Preise gewinnen.

Der Amazon Prime Day 2022: E-Commerce Boom im Juli zu erwarten

Am 12. Juli um 3:00 Uhr Eastern Daylight Time (also um 9:00 Uhr morgens in Deutschland) wird der Prime Day starten. Für 48 Stunden gilt bei Amazon dann ein Ausnahmezustand. Allerdings nur in ausgewählten Märkten, dazu gehören Österreich, Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Luxemburg, Mexiko, die Niederlande, Portugal, Singapur, Spanien, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten sowie erstmals auch Polen und Schweden. In den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien wird es ebenfalls Sonderaktionen geben, erstmals auch in Ägypten. In diesem Jahr soll es noch mehr Angebote am Prime Day geben, da noch mehr Marken und Seller beteiligt sind. Insbesondere KMU sollen stärker profitieren.

With the small businesses and national brands our members love and trust, we’re excited to offer some of our best Prime Day deals yet to even more customers around the world. This year, we’re making it simple for members to find the best deals, from personalized deal recommendations to Alexa reminders. It’s never been easier for Prime members to shop, save, and make the most of Prime Day,

erklärt Jamil Ghani, Vice President bei Amazon Prime. Im vergangenen Jahr konnte Amazon nach externen Schätzungen über elf Milliarden US-Dollar Umsatz machen. Während das Unternehmen extrem viel Zulauf bekam und Verkäufe abwickelte, profitierten auch andere E-Commerce Shops von der Kauflust der Menschen. Mit einem E-Commerce-Ansturm ist auch Mitte Juli wieder zu rechnen. Doch erste Angebote gibt es für Shopper schon im Juni.

Immer mehr Zusatzoptionen bei Amazon: Live Shopping und Deal Alerts

Bereits ab dem 21. Juni können Prime-Mitglieder Rabatte von bis zu 55 Prozent auf ausgewählte Amazon-Produkte wie den Echo Show 5 erhalten. Außerdem starten ab diesem Datum die Early Prime Deals. Via Live Shopping können Interessierte im Umfeld von Influencern wie Porsha Williams, Joe and Frank Mele und Lala Kent Produkte erwerben. Am 28. Juni wird Hillary Duff zusammen mit einigen KMU live deren Produkte vorstellen. Wer bei KMU kaufen möchte, kann auch auf das neue Small Business Badge bei Amazon Shops achten. Wer vom 21. Juni bis zum 11. Juli bei ausgewählten Small Businesses mindestens einen US-Dollar ausgibt, kann Preise gewinnen, in den USA sogar Karten für den nächsten Super Bowl.

Die Möglichkeiten, den Prime Day zu nutzen, sind in diesem Jahr vielfältiger als je zuvor. Dank der Affirm-Zahlungsoption können User auch Produkte direkt kaufen und später bezahlen. Außerdem können sie sich schon vorab personalisierte Alerts für bestimmte Artikel einrichten und sich sogar von Alexa über die Verfügbarkeit oder über neue Deals informieren lassen.

Der Amazon Prime Day bietet die Angebote insbesondere für Prime-Mitglieder. Momentan verzeichnet das Unternehmen über 200 Millionen zahlende Prime Member weltweit.