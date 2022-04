Der Quartalsumsatz bei Amazon lässt gar nicht so viel zu wünschen übrig. Er liegt bei 116,4 Milliarden US-Dollar und bedeutet ein zwar vergleichsweise langsames, aber stetiges Wachstum von neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings ließ der Betriebsgewinn deutlich nach. Im ersten Quartal lag er noch bei 8,9 Milliarden US-Dollar, 2022 sank er auf 3,7 Milliarden. Dazu kommt, dass Amazon in der Prognose für das laufende Quartal einen Umsatz von 116 bis 121 Milliarden US-Dollar voraussagt – was weniger ist, als die Analyst:innen erwarten. Damit enttäuschen die Zahlen des E-Commerce-Konzerns die Aktionär:innen. Die Amazon-Aktie brach im nachbörslichen US-Handel um zeitweise über neun Prozent ein.

Amazon hat mit verschiedenen Hindernissen zu kämpfen, die dafür sorgen, dass der Gewinn so niedrig ausfällt. Zum einen steigen die Kosten für die Lagerverwaltung und Löhne. Dazu kommen die steigenden Kraftstoffpreise, die das Unternehmen bereits veranlasst haben, FBA Sellern höhere Versandgebühren aufzubürden. Zum anderen ist der Online Shopping Boom, der insbesondere mit Beginn der Coronapandemie anwuchs, etwas abgeflaut. Die Quartalszahlen des Unternehmens offenbaren, dass die Einnahmen über Verkäufe im Online Store im Vergleich zum Vorjahr (52,9 Milliarden US-Dollar) sogar leicht zurückgegangen sind (51,1 Milliarden US-Dollar). in den physischen Stores hingegen sind sie um 17 Prozent auf 4,6 Milliarden US-Dollar angestiegen.

Während die Zahlen aus den Online Stores enttäuschen, ist Amazons AWS weiterhin ein starker Wachstumstreiber. Die Sparte konnte YoY 37 Prozent mehr Umsatz verbuchen und liegt diesbezüglich bei 18,4 Milliarden US-Dollar. Andy Jassy, Amazons CEO, erklärt:

The pandemic and subsequent war in Ukraine have brought unusual growth and challenges. With AWS growing 34% annually over the last two years, and 37% year-over-year in the first quarter, AWS has been integral in helping companies weather the pandemic and move more of their workloads into the cloud. Our Consumer business has grown 23% annually over the past two years, with extraordinary growth in 2020 of 39% year-over-year that necessitated doubling the size of our fulfillment network that we’d built over Amazon’s first 25 years—and doing so in just 24 months […]