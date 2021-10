Mal eben mit der Brand telefonieren, um etwaige Fragen zu klären, oder schnell einen Termin beim Friseur, einem Restaurant oder einem anderen Service buchen – das ist jetzt direkt über die Social-Plattform möglich. Denn Facebook führt für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) eine Reihe neuer Kontakt-Features ein. Das dürfte die meisten Business Owner freuen. Denn nachdem beispielweise Weihnachten im vergangenen Jahr für viele Menschen wegen Corona nahezu ausgefallen ist, sind die Konsument:innen 2021 umso bereiter, Geld für Geschenke und Schnäppchen auszugeben. Besonders KMU können davon in diesem Jahr profitieren.

Zugegeben, das Feature ist von seiner Funktionalität her nichts Neues. Schließlich waren Nutzer:innen bereits in der Lage, direkt Kontakt mit einem KMU über Facebook aufzunehmen. Allerdings macht die Social-Plattform dies nun deutlich einfacher. Denn Facebook testet mit einer ausgewählten User-Gruppe, dass Telefonate – Video und Audio – direkt über die Business Inbox im Messenger gestartet werden können.

Zusätzlich zu der Call-Option aus dem Messenger heraus macht Facebook es jetzt auch für KMU möglich, Live Audio Rooms abzuhalten. Dies dürfte für viele Unternehmer:innen ein guter Weg sein, um die eigene Sichtbarkeit auf der Plattform zu erhöhen. Schließlich möchte der Social-Konzern das Audio-Feature momentan pushen und spielt Audio Rooms daher häufiger potentiell interessieren Usern aus. Des Weiteren sind Audio Live Rooms eine gute Möglichkeit, um die Brand Awareness zu steigern und eine enge Verbindung mit den Nutzer:innen aufzubauen. Und das könnte gerade bei der hohen Konkurrenz zur Festtagssaison ein immenser Vorteil für Marken werden.

Wer jetzt auf die Facebook Page eines KMU geht, kann – sofern das Business es anbietet – Termine über diese vereinbaren. Das geht ganz einfach über ein Kalender-Tool, wie in den Mockups zu sehen ist:

Vor allen Dingen für Unternehmen, die beispielsweise Kosmetik-Services oder ähnliches anbieten, dürfte das ein großer Vorteil sein. Das neue Termin-Feature bei Facebook lässt sich mit dem Google Kalender verknüpfen und ist ab sofort für alle KMU verfügbar, wie Facebook erklärt:

Starting today, we’re gradually making Appointment books available to all small businesses, globally. Appointments on Facebook are an easy and free way for small business owners to receive and manage appointments from new and existing customers using their Facebook page. It also enables customers to book appointments with local service providers at convenient times.