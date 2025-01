Stranger than fiction? X und TikTok könnten in den USA bald gemeinsam operieren. Die Option des Verkaufs von TikToks US-Geschäft an Elon Musk steht im Raum, wurde von ByteDance aber schon dementiert. Doch die Lage spitzt sich zu und die Lösung ist nicht so abstrus, wie sie auf den ersten Blick scheint.

In wenigen Tagen könnte TikTok in den USA Geschichte sein – oder eine unvorhergesehene Entwicklung nehmen. Denn sofern der Supreme Court als letzte Instanz nicht dafür sorgt, dass die Entertainment-Plattform von ByteDance einen Aufschub erhält, wird sie ab dem 19. Januar in den Vereinigten Staaten abgeschaltet. Eine Alternative gibt es allerdings: den Verkauf des US-Geschäfts an ein US-Unternehmen. Diesen lehnt der chinesische Konzern ByteDance eigentlich rundheraus ab. Doch kürzlich tauchten Berichte auf, nach denen man einen Verkauf an den US-Milliardär und X-Eigner Elon Musk in Erwägung zieht. Davon berichten Bloomberg und das Wall Street Journal.

Zwar möchte ByteDance zuvorderst den Bann bekämpfen und jedes Mittel nutzen, um TikTok in den USA am Laufen zu halten – von der Anhörung vor dem Supreme Court am 10. Januar bis hin zu möglicher Unterstützung durch den designierten US-Präsidenten Donald Trump. Doch sollte keine Lösung zu finden sein, könnte tatsächlich Elon Musk als Käufer in Frage kommen – und X mit TikTok verbinden. Die Realität ist manchmal „stranger than fiction“, meint auch Tech-Experte Chris Messina auf Threads. Er verließ X vor einiger Zeit aufgrund der hostilen Umgebung, nachdem er einst den Hashtag auf Twitter erfunden hatte.