Seit 2021 untersucht die EU-Kommission Google hinsichtlich des Werbesystems. Diese könnte wider den lauteren Wettbewerb das eigene Display-Netzwerk so stark bevorzugen, dass Rivali:nnen und andere Netzwerke benachteiligt werden. Insbesondere im Bereich der User-Daten, die Dritten in Googles Werbenetzwerk womöglich nicht zugänglich gemacht werden. Nun berichtet Foo Yun Chee für Reuters, dass Google im Kontext der fortlaufenden Untersuchungen angeboten hat, auch rivalisierenden Werbevermittlungsunternehmen das Schalten von Ads auf YouTube zu erlauben. Damit solle die Untersuchung der EU insofern positiv beeinflusst werden, dass Google letztlich keine große Strafe wegen etwaiger Kartellrechtsverstöße zahlen muss. Laut Reuters könnte diese im schlimmsten Fall für Google bis zu zehn Prozent des jährlichen globalen Umsatzes betragen – das entspräche über 25 Milliarden US-Dollar.

Im Juni 2021 äußerte Margrethe Vestager, Vizepräsidentin und Kommissarin für Wettbewerb in der EU-Kommission, zur Untersuchung Googles:

Online advertising services are at the heart of how Google and publishers monetise their online services. Google collects data to be used for targeted advertising purposes, it sells advertising space and also acts as an online advertising intermediary. So Google is present at almost all levels of the supply chain for online display advertising. We are concerned that Google has made it harder for rival online advertising services to compete in the so-called ad tech stack […]