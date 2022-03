Pleased that we found an agreement in principle on a new framework for transatlantic data flows. It will enable predictable and trustworthy 🇪🇺🇺🇸 data flows, balancing security, the right to privacy and data protection. This is another step in strengthening our partnership. pic.twitter.com/7Y0wslR7Go

Meta dementierte „Drohungen“, Facebook und Instagram in Europa abzuschalten

2020 hatte die Datenschutzbehörde der EU Meta eine vorläufige Anordnung unterbreitet, in der sie die Aussetzung der Datenübertragung in die USA gemäß den Bestimmungen der DSGVO anordnete. Die Kommunikation seitens des Meta-Konzerns wirkte eher bedrohlich, denn das Tech-Unternehmen vermerkte in dem jährlichen Report für die Securities and Exchange Commission (SEC) und in den SEC-Notizen, welche Konsequenzen hätten gezogen werden müssen, sofern eine Datenweitergabe zwischen Europa und Nordamerika nicht weiter möglich gewesen wäre:

If we are unable to transfer data between and among countries and regions in which we operate, or if we are restricted from sharing data among our products and services, it could affect our ability to provide our services, the manner in which we provide our services or our ability to target ads.

Durch die intensive Berichterstattung innerhalb der EU war Meta jedoch gezwungen, ein offizielles Statement abzugeben. Dies wiederum ist überaus positiv für Europa, denn hier betont das Tech-Unternehmen, sich nicht aus der EU zurückziehen zu wollen:

Meta is not wanting or ‚threatening‘ to leave Europe and any reporting that implies we do is simply not true. Much like 70 other EU and US companies, we are identifying a business risk resulting from uncertainty around international data transfers.

Keine Risiken durch Einigung auf Datenschutzabkommen

Da die Gefahr durch die Bekanntgabe der Einigung gebannt ist, scheint diese Diskussion jedoch kein Thema mehr. Fest steht: Metas Dienste können weiterhin in EU-Ländern genutzt werden.

Andererseits wurde im Zuge der Berichterstattung zum Teil deutlich, dass nicht alle europäischen Politiker:innen grundsätzlich abgeneigt wären, künftig auf Facebook, Instagram und Co. zu verzichten. Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck beispielsweise hatte sich eine Zeit lang von Facebook und Twitter zurückgezogen. Auf Bloomberg wurde ein Zitat des deutschen Vizekanzlers hierzu veröffentlicht:

After being hacked I’ve lived without Facebook and Twitter for four years and life has been fantastic.

Der französischen Finanzminister Bruno Le Maire fügte auf der gemeinsamen Veranstaltung in Paris Habeck bei:

I can confirm that life is very good without Facebook and that we would live very well without Facebook.

Europa ohne Facebook und Instagram vorstellbar?

Es wäre durchaus spannend, herauszufinden, wie ein Leben ohne die Meta-Plattformen aussehen würde. Andererseits sind auch in Europa viele Karrieren auf dem Bestehen dieser Social-Plattformen aufgebaut. An dem aktuellen Beispiel in Russland ist deutlich geworden, was es bedeuten kann, wenn diejenigen, die durch Instagram und Facebook Geld verdienen, auf einmal davon abgeschnitten werden. Und natürlich würden auch viele private User den Verlust stark bedauern. Nun soll in Russland womöglich Rossgram als Alternative zu Instagram entwickelt werden.

Da ein Ableben dieser Plattformen seit dem neuen Abkommen sowieso rein hypothetisch ist, brauchen sich Bewohner:innen von EU-Staaten (Russ:innen ausgeschlossen) derzeit jedoch keine Sorgen über derartige Szenarien machen.