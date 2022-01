Es war ein Weckruf für die gesamte Digitalszene: Die österreichische Datenschutzbehörde (DSB) hat bei der Einbindung von Google Analytics auf Websites einen Verstoß gegen die DSGVO erkannt – und damit Unsicherheit bei Anwender:innen ausgelöst und zahlreiche Fragen aufgeworfen. Dürfen Unternehmen Google Analytics nun immer noch ohne Weiteres auf ihren Websites einbinden? Und wie kann die Problematik mit dem als illegitim bezeichneten Datentransfer von personenbezogenen Daten zwischen dem Europäischen Wirtschaftsraum und den USA behoben werden?

Während künftig weitere Entscheidungen erwartet werden, die Google Analytics als nicht DSGVO-konform einstufen könnten, fordert der Datenschutzaktivist Max Schrems, nach dem das für diese Entscheidung wegweisende Schrems II-Urteil benannt ist:

Nach dem Entscheid der DSB fragen sich viele Marktteilnehmer:innen, inwieweit sie aktuell auf Google Analytics setzen können und welche Parteien letztlich für welche Aspekte der Datenverarbeitung verantwortlich sind. Gegenüber OnlineMarketing.de erklärt Google:

In einem Blogpost dokumentiert Googles Director für Product Management, Russell Ketchum, auf welche Weise Google Analytics als datenschutzkonforme Lösung fungieren kann. Er nennt diverse Fakten, darunter diesen: „Fakt: Google Analytics unterstützt Unternehmen und Organisationen mit zahlreichen Kontrollmechanismen und Ressourcen bei der Einhaltung von rechtlichen Vorgaben.“ In einem weiteren Post betont wiederum Kent Walker, seines Zeichens President für Global Affairs sowie Chief Legal Officer bei Google und Alphabet, dass nach dem Kippen des Privacy Shields dringend ein neues Framework für den Datentransfer zwischen der EU und den USA her muss. Kent Walker erklärt:

Businesses in both Europe and the U.S. are looking to the European Commission and the U.S. Department of Commerce to quickly finalize a successor agreement to the Privacy Shield that will resolve these issues. Both companies and civil society have been supporting reforms based on an evidence-based approach. The stakes are too high – and international trade between Europe and the U.S. too important to the livelihoods of millions of people – to fail at finding a prompt solution to this imminent problem.