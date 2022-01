Die österreichische Datenschutzbehörde (DSB) erkennt bei der Einbindung von Google Analytics auf Websites einen Verstoß gegen die DSGVO.

Es ist ein Paukenschlag, der in der Digitalbranche noch lange nachhallen könnte: Nachdem der Datenschutzverein Noyb um den bekannten Datenrechtler Max Schrems eine Musterbeschwerde bei der österreichischen Datenschutzbehörde (DSB) eingelegt hatte, hat diese nun entschieden, dass der Einsatz von Google Analytics nicht mit der DSGVO vereinbar ist. Konkret verstoße die Einbindung des populären Dienstes gegen das sogenannte Schrems II-Urteil des Europäischen Gerichtshofs von 2020. Dieses Urteil besagt, dass US-Anbieter:innen aus der EU keine personenbezogenen Daten in ein Nicht-EU-Land übermitteln dürfen – im Zuge dieser Entscheidung war auch der Privacy Shield zwischen der EU und den USA gekippt worden. Die Datenübermittlung von Google Analytics in die USA hat laut DSB nun „kein angemessenes Schutzniveau gemäß Art. 44 DSVGO“. Eine Beschwerde, die gegen Google direkt eingereicht worden war, lehnte die Behörde unterdessen ab.

Was bedeute das für die Nutzung von Google Analytics?

Seit der Schrems II-Entscheidung des EuGH dürfen US-Unternehmen nur noch dann personenbezogenen Daten aus der EU etwa in die USA übermitteln, wenn sie explizit gültige Standardvertragsklauseln einsetzen. Allerdings wird in vielen Fällen bei Google, Meta und Co. nicht darauf zurückgegriffen. Max Schrems, Vorsitzender von noyb.eu, erklärt auf der Website des Vereins:

Anstatt ihre Dienste technisch so anzupassen, dass sie mit der DSGVO konform sind, haben US-Unternehmen versucht, einfach ein paar Texte in ihre Datenschutzrichtlinien einzufügen und den EuGH zu ignorieren. Viele EU-Unternehmen sind diesem Beispiel gefolgt, anstatt auf legale Dienste zu wechseln.