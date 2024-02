Sowohl Threads als auch X waren in den vergangenen Monaten heiß diskutierte Plattformen. Doch welche App schafft es in die Top 10 der am häufigsten heruntergeladenen Apps?

Wie steht es ein halbes Jahr nach dem Launch um den „Twitter Killer“ Threads? Die neue Plattform konnte in den ersten 24 Stunden im Juli 2023 beeindruckende 40 Millionen User gewinnen. Bereits kurze Zeit später kämpfte Threads jedoch mit rückläufigen User-Zahlen. Zum EU-Start im Dezember 2023 konnte Threads schließlich zahlreiche europäische Nutzer:innen zum Download bewegen. X verliert derweil an Umsatz, Relevanz im Advertising und Traffic. Daten von Appfigures zeigen nun, dass es X im Dezember 2023 nicht einmal in die Top 10 der am häufigsten heruntergeladenen Apps geschafft hat – ganz im Gegensatz zu Threads.

Apps mit den meisten Downloads im Dezember 2023, © Appfigures

Wie in der oberen Grafik zu sehen ist, landet Threads bei den globalen Gesamt-Downloads auf dem sechsten Platz. Im iOS App Store wurde Threads sogar am vierthäufigsten heruntergeladen; im Google Play Store liegt die App hingegen auf Platz acht. Insgesamt haben sich die Downloads der App im Dezember fast verdreifacht und lagen bei insgesamt 28 Millionen.

Den ersten Platz bei den globalen gesamten Downloads erreichte Instagram mit 54 Millionen, gefolgt von TikTok mit 47 Millionen. Facebook (39 Millionen), WhatsApp (38 Millionen) und CapCut (33 Millionen) vervollständigen die Top 5. X hingegen landet im Gesamt-Ranking nur auf Platz 36, wie Appfigures gegenüber TechCrunch bestätigte.

Platz 27 bis 39: Apps mit den meisten Downloads im Dezember 2023, © Appfigures via TechCrunch

Hälfte der Top X User hat noch kein Threads-Profil

Eine andere Perspektive liefert Andrew Hutchinson von Social Media Today, welcher sich die Aktivität der 50 X-Profile mit den meisten Followern angeschaut hat. Das Ergebnis: Die Hälfte (24) von ihnen hat noch nicht einmal einen Threads Account.

Threads-Nutzung der Top X User, © Social Media Today

Dass so viele der beliebtesten X User Threads noch nicht nutzen, ist erstaunlich – es bleibt abzuwarten, ob sich dies in den kommenden Wochen und Monaten ändern wird. Nichtsdestotrotz handelt es sich hier nur um einen Bruchteil der aktiven X-Nutzer:innen, die Zahlen sind also keineswegs repräsentativ. So haben sich manche User bereits vollständig von X verabschiedet und sind nun ausschließlich auf Threads aktiv – darunter auch einige der Threads Follower von OnlineMarketing.de.