Die von Google bekannte Suchoption Lens kommt zu YouTube. Das bestätigte die Videoplattform kürzlich in einem Beitrag über aktuelle Tests und Experimente. Erste Nutzer:innen können mit Google Lens nun auf Basis eines selbst aufgenommenen Bildes nach passenden Videos auf YouTube suchen. Das Lens Icon wird in der App direkt neben der Suchleiste angezeigt.

Über das Icon gelangen die User direkt zur aus der Google-Suche bekannten Lens-Kamera. Anschließend können sie ein Bild von einem beliebigen Objekt aufnehmen, um auf der Videoplattform nach zum Bild passendem Content zu suchen.

Eine Einsatzmöglichkeit für das neue Feature ist beispielsweise die Suche nach Reviews zu einem bestimmten Produkt. User könnten die Funktion außerdem nutzen, um weiterführende Informationen über eine bestimmte Pflanze, ein Tier oder eine Sehenswürdigkeit im Videoformat zu erhalten. Die Nutzer:innen können bei Bedarf auch direkt zur regulären Google-Lens-Suche navigieren, um sich weitere Inhalte und Informationen über das von ihnen fotografierte Objekt einzuholen. YouTube erklärt im Beitrag:

If you’re in the experiment, you’ll see a Lens button on in the search bar. From there, tap the Lens button to search what you see and receive relevant YouTube content as your search results. You’ll also be able to get more information about the visuals by clicking “Search on Google.”