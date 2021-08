Der Sommer 2021 neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Deswegen hat Spotify jetzt eine Liste der am meisten gestreamten Songs und Podcasts veröffentlicht. Auf Platz eins der Charts landete dabei eine absolute Newcomerin.

Ein Eis in der Sonne genießen, am Strand liegen oder einfach nur in Flip Flops durch die Stadt schlendern – und das natürlich mir dem richtigen Soundtrack. Für viele Menschen gehört Musik oder ein Podcast genauso zum Sommer wie gutes Wetter. Aber welche Songs sind in den vergangenen Monaten zu echten Sommerhits 2021 geworden? Und welche Podcasts waren in den heißen Monaten am beliebtesten? Spotify hat genau das analysiert und eine Liste der am meisten gestreamten Lieder und Podcasts veröffentlicht.

Olivia Rodrigo, Måneskin und Rauw Alejandro führen die Liste der beliebtesten Songs auf Spotify im Sommer 2021 an

Der schwedische Streaming-Riese wertete dabei aus, welche Bands, Sänger:innen und Podcast Stars international und national am meisten Streams in den vergangenen Monaten generieren konnten. Die Liste der beliebtesten Sommer-Songs 2021 führt Newcomerin Olivia Rodrigo mit ihrem Lied „good 4 u“ an. Spotify erklärt:

Zwischen dem 29. Mai und dem 22. August 2021 wurde ihre Single weltweit mehr als 600 Millionen Mal gestreamt.

Momentan (Stand: 25.08.2021) wurde der Song insgesamt ganze 777.639.698 Mal abgespielt. Rodrigo ist damit bis dato die jüngste Künstlerin, die die Sommerhit-Liste des Streaming Services jemals angeführt hat.

Auf dem zweiten Platz der internationalen Rangliste landet die italienische Band Måneskin mit ihrer Single „Beggin'“. Der Sommer-Song wurde 2021 nach Spotify-Angaben 469.590.915 Mal gestreamt. Auf Platz drei der globalen Charts landete Rauw Alejandro mit dem Lied „Todo De Ti“ und auf Platz vier Lil Nas X mit „MONTERO (Call me by your Name)“. Den fünften Platz belegt die Musikerin Doja Cat gemeinsam mit SZA mit der Single „Kiss Me More“.

Der erste Platz der Spotify-Charts der internationalen Sommerhits geht an Olivia Rodrigo, © Spotify

Deutsche Sommerhits: Diese Songs landeten 2021 bei Spotify in den Top 5

Für die italienische Rockband Måneskin brachte die Teilnahme am Eurovision Song Contest international den Durchbruch. Auch in Deutschland gehört das Lied „Beggin'“ zu den meistgestreamten Songs auf Spotify im Sommer 2021. Hierzulande rangiert der Hit sogar auf Platz eins. Gefolgt von dem Berliner Rapper Pashanim mit dem Lied „Sommergewitter“, das insgesamt 48.874.776 Streams verzeichnen kann. Auch in Deutschland ist die Durchstarterin Olivia Rodrigo in den Sommer-Charts vertreten. Allerdings erreicht sie hier mit ihrem Song „good 4 u“ nur Platz drei. Den vierten Platz sichert sich nochmal Måneskin. Das Lied „I WANNA BE YOUR SLAVE“ gehört auf Spotify zu den Top-Songs im Sommer 2021. Auf Platz fünf ist Ed Sheeran mit dem Lied „Bad Habits“ zu finden.

Es müssen nicht immer Songs sein: Diese Podcasts starteten im Sommer 2021 auf Spotify durch

Podcasts haben für den Streaming-Dienst in den vergangenen Jahren enorm an Relevanz gewonnen. Spotify experimentiert daher immer wieder mit neuen Features für das Medienformat. Im Sommer 2021 haben die Nutzer:innen nicht nur ihren Lieblings-Songs gelauscht, sondern über Spotify auch eine Menge Podcasts gehört. International rangiert die Spotify-Exclusive-Produktion „The Joe Rogan Experience“ auf Platz eins der Charts. Dicht gefolgt von dem True-Crime-Format „Crime Junkie“ und dem Beratungs- und Comedy Podcast „Call her Daddy“. Bemerkenswert: Auf Platz sechs der internationalen Podcast-Rangliste ist das deutsche Format „Gemischtes Hack“ zu finden.

Die Hosts Felix Lobrecht und Tommi Schmitt führen mit ihrer Show die deutschen Podcast Charts des Sommers an. Auf Platz zwei hat es die Comedy-Produktion „Fest & Flauschig“ mit Jan Böhmermann und Olli Schulz geschafft, gefolgt von dem True Crime Podcast „Verbrechen“ mit Sabine Rückert und Andreas Sentker.

Marketing für die Ohren: Der Digital Bash Podcast

Du bist auf der Suche nach einem informativen, kompakten und knackigen Marketing Podcast? Dann haben wir für dich genau das Richtige für dich! Der Digital Bash Podcast versorgt dich gleich in zwei Formaten mit allen wichtigen Insider News rund um das digitale Marketing. In unserem Interview Podcast sprechen wir mit echten Branchen-Expert:innen von Facebook, TikTok, Mailing Work und vielen mehr. Gemeinsam mit den Profis präsentieren wir dir exklusive Tipps, mit denen auch du dein Unternehmen auf das nächste Level hebst. Im Digital Bash Podcast – Weekly Update bringen wir dich jeden Freitag auf den neusten Stand und versorgen dich kurz und knackig mit den relevantesten Online Marketing News der Woche. Gleich reinhören – auf Spotify, Acast und Apple Podcast.

Was kommt im Winter auf die Spotify-Nutzer:innen zu?

Obwohl es viele nicht wahr haben möchten, der Sommer neigt sich dem Ende zu. Welche Podcasts und Songs im Herbst und Winter durch die Lautsprecher und Kopfhörer der Nutzer:innen schallen werden, ist jetzt noch ungewiss. Die Rekordkünstlerin Beyoncé kündigte beispielsweise ein neues Album an, das die kommenden Streaming Charts nach der Veröffentlichung beherrschen könnte. Auch das gerade erschienen Album von Billie Eilish „Happier Than Ever“ dürfte in den kommenden Wochen noch einige Male von den Usern abgespielt werden. Wer beim Spotify Jahresrückblick 2021 die Nase vorn haben wird, bleibt also abzuwarten.