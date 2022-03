Werbung auf Netflix, das war bisher kein Thema für die Führungsetage des Streaming-Dienstes. CEO Reed Hastings hatte eine Werbefinanzierung öffentlich abgelehnt. Doch nun hat CFO Spencer Neumann ein Modell, bei dem Werbung Netflix Einnahmen verschafft und den Abonnementpreis für User günstiger machen könnte, nicht mehr ausgeschlossen. Konkrete Pläne gebe es jedoch dafür noch nicht.

Auf der Morgan Stanley’s 2022 Technology, Media & Telecom Conference erklärte Neumann, dass ein werbegestütztes Angebot bei Netflix künftig eine Rolle spielen könnte. Davon berichtet Todd Spangler bei Variety. Dabei gab der Netflix CFO an, dass aktuell keine Pläne für die Einführung von Werbung vorlägen. Allerdings sei diese Option für die Zukunft nicht auszuschließen:

It’s not like we have religion against advertising, to be clear. But that’s not something that’s in our plans right now. We have a really nice scalable subscription model, and again, never say never, but it’s not in our plan.