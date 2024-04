Schlechte Neuigkeiten für Netflix-Abonnent:innen: Der Streaming-Service wird teurer und kostet künftig bis zu 20 Euro im Monat. Disney+ plant derweil, strenger gegen Account Sharing vorzugehen.

Wer in den vergangenen Tagen einen Blick auf die Netflix-Hilfeseite zu Abos und Preisen geworfen hat, dürfte es bereits bemerkt haben: Die Preise, sowohl für das Standard- als auch für das Premiumabonnement von Netflix, sind teurer geworden. Ersteres bietet den Kund:innen die Möglichkeit, Filme und Serien auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig in Full HD anzuschauen und herunterzuladen. Bislang kostete das Standardabo 13 Euro im Monat, nun wurde der Preis auf 14 Euro erhöht. Mit dem Premiumabonnement klappt das Streaming auf bis zu vier Geräten gleichzeitig in Ultra-HD-Qualität – hierfür müssen die Kund:innen künftig allerdings auch stolze 20 Euro im Monat zahlen. Zuvor lag der Preis bei 18 Euro.

Neue Preise bei Netflix, © Netflix-Hilfeseite

Vor etwa einem Jahr konnten sich die Netflix-Kund:innen noch über Preissenkungen freuen – doch bereits im Oktober 2023 hat Netflix die Abogebühr in den USA, Großbritannien und Frankreich erhöht. Der Preisanstieg in Deutschland kommt demnach nicht ganz unerwartet.

Die gute Nachricht

Ärgerlich ist die Erhöhung der Abopreise bei Netflix vor allem für potenzielle Neukund:innen. Bestandskund:innen können aufatmen: Für sie gilt der Preisanstieg, zumindest vorerst, nicht – es sei denn, sie möchten das Abonnementmodell wechseln.

Das einzige Abo, welches von der Preiserhöhung verschont bleibt, ist das seit 2022 verfügbare Standardabo mit Werbung. Dieses bietet ebenso wie das reguläre Standardabonnement die Möglichkeit, auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig zu streamen und herunterzuladen. Der Preisanstieg der anderen Abonnementoptionen dürfte die Attraktivität des Modells noch einmal erhöhen – insbesondere, da das werbefreie Basisabonnement seit Oktober 2023 nicht mehr verfügbar ist. Auch diese Neuerung gilt glücklicherweise aktuell nur für Neukund:innen; wer also über ein Basisabo verfügt, kann dieses laut Netflix weiternutzen, bis das Abo geändert oder das Konto gekündigt wird:

Das Basis-Abo ist für neue oder zurückkehrende Mitglieder nicht mehr verfügbar. Wenn Sie aktuell das Basis-Abo nutzen, können Sie es noch so lange behalten, bis Ihr Abo geändert oder Ihr Konto gekündigt wird.

Neue Kund:innen können sich künftig nur noch zwischen drei Optionen entscheiden: Dem werbegestützten Abo für fünf Euro, dem Standardabonnement für 14 Euro und dem Premiummodell für 20 Euro. Auch Amazon Prime Video hat kürzlich Werbung eingeführt – allerdings nicht im Rahmen eines neuen, günstigeren Modells. Für werbefreies Streaming werden stattdessen zusätzliche Gebühren fällig.

Disney+ will Account Sharing stoppen

Seit dem vergangenen Jahr ist das Account Sharing auf Netflix kostenpflichtig. Damit ist es nicht mehr ohne Weiteres möglich, die Zugangsdaten zum eigenen Netflix Account mit Personen zu teilen, die nicht im selben Haushalt leben. Letztere müssen als Zusatzmitglied im Abo angegeben werden. In den USA beläuft sich die Gebühr pro zusätzlichem Mitglied auf stolze acht US-Dollar im Monat; in Deutschland liegt der Preis bei etwa fünf Euro.

Nicht nur Netflix, sondern auch Disney sieht das Teilen von Passwörtern nicht gern: In der Datenschutzerklärung des Unternehmens wird Account Sharing explizit verboten. Dort heißt es unter anderem:

Wenn wir ein unzulässiges Account Sharing feststellen, können wir angemessene technische Maßnahmen ergreifen, um die Nutzung des Disney+ Accounts außerhalb Ihres Haushalts zu unterbinden (sofern nicht durch Ihre Abo-Optionen erlaubt).

Nichtsdestotrotz war es vielen Abonnent:innen bislang relativ unkompliziert möglich, ihren Account mit Personen außerhalb des eigenen Haushalts zu teilen. Noch dieses Jahr soll damit jedoch Schluss sein. Disney CEO Hugh Johnston bestätigte kürzlich, dass das Unternehmen ab Juni 2024 gegen Account Sharing vorgehen wird – ab September können weltweit keine Passwörter mehr geteilt werden. Das Teilen eines Accounts soll dann, genau wie bei Netflix, nur noch mit Gebühr möglich sein.