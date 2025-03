Die Methodik zur Ermittlung der Zahlen, die du auf der Website des BVDW im Detail nachvollziehen und inklusive Studie analysieren kannst, liefert der OVK:

In der zweiten Jahreshälfte 2019 hat der Online-Vermarkterkreis (OVK) im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. gemeinsam mit Expert*innen des Marktforschungsunternehmens Statista ein neues Modell zur Ermittlung der Größe des Online-Display- und -Videowerbemarktes in Deutschland entwickelt. Die Grundlage bildet ein holistischer Ansatz, der aus einer Kombination der gemeldeten Umsätze für digitale Werbung der im OVK organisierten Unternehmen und einer Analyse von Primär- und Sekundärdaten für weitere Unternehmen in der digitalen Werbewirtschaft eine valide Gesamtmarktschätzung abgibt. Es werden Umsätze folgender Anbieter und Plattformen berücksichtigt: OVK-Mitglieder, nicht im OVK organisierte deutsche Publisher und Vermarkter, internationale Plattformen. Die OVK-Werbestatistik umfasst alle Formen der Online-Display- und -Video-Formate in Desktop und Mobile. Keyword-basiertes Paid-Search-, Affiliate- oder Newsletter-Marketing, Werbung für Apps im App Store sowie In-Game-Advertising sind im Modell nicht berücksichtigt.