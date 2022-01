Sexarbeiter:innen, beziehungsweise ihrem Online-Auftritt, werden weitere Steine in den Weg gelegt. Nachdem sowohl die Plattformen OnlyFans als auch Tumblr verschärfte Maßnahmen für erotischen Content einführten, scheint Linktree als nächstes dran zu sein. Der Social-Media-Link-Service entfernt derzeit nach und nach Sexarbeiter:innen und Creator für Adult Content von der Seite. Mehrere Betroffene berichten Motherboard gegenüber, dass sie von jetzt auf gleich von der Plattform verbannt wurden.

Linktree und ähnliche Anwendungen nutzen viele Social Media User, um das Meiste aus ihrem „Link in Bio“ zu machen. Dieser eine Link im Profil, den Apps wie Instagram oder TikTok erlauben, genügt vielen Usern nicht. Um mehrere Links über ihre Profile teilen zu können, greifen sie auf Linktree und Co. zurück, die eine Landingpage zwischenschalten und auf dieser den Einbau vieler verschiedener Weiterleitungen erlauben.

erklärt Marlene Bonnelly, Head of Trust & Safety bei Linktree, Motherboard gegenüber. Viele Sexarbeiter:innen, so das Statement, nutzen den Service nach wie vor ohne Probleme. Die Verbannungen rührten demnach von dem Teilen eines Links her, der direkt zum Angebot von „real life sexual services“ führte.

Dem widersprechen die Betroffenen jedoch deutlich. Lauren, die mit Samantha Cole von Motherboard gesprochen hat, gab an, dass ihre Linktree Page keinen expliziten Content beinhaltete. Sie bekam keine Erklärung von Linktree, welcher Inhalt den Bann ausgelöst hatte und wie sie diesen beheben kann:

It just said that my account was blocked due to inappropriate content and that it was removed. There was no email from them warning me or telling me what specifically was inappropriate so that I would maybe have the chance to remove it. No nothing. Just here one day gone the next.