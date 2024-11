„Es wird immer Plattformen geben, auf denen man seine Geschichten erzählen kann.“ Cleanfluencerin Jenni Schulz teilt ihre Erfahrungen mit Metas Wechsel zu Videos, TikTok-Eigenheiten, Wundermitteln im Haushalt sowie Tipps für ein aufgeräumtes Leben.

Es reichen schon zwei bis drei Stunden pro Tag.

Es geht um Auszeiten, in denen sie komplett offline und unerreichbar ist. Als Influencerin hat sie einen Teil ihres Alltags zum Beruf gemacht und nimmt ihre Followerschaft mit, wenn es ans Saubermachen und Aufräumen geht. Doch wer ist die Influencerin, die unter dem Namen Goldkindchen auf Instagram und TikTok bekannt ist?

Jennifer Schulz, auch bekannt als @Goldkindchen_ auf Instagram, zählt zu den erfolgreichsten Cleanfluencerinnen in Deutschland. Mit einer beeindruckenden Community von 610.000 Followern auf Instagram und 24.000 Followern auf TikTok hat sie sich als führende Stimme in der Nische etabliert. Ihr Weg begann jedoch ganz anders: Ursprünglich startete sie auf Instagram mit personalisierten Babykalendern. Dann bot ihr der Lockdown allerdings ein überraschendes Sprungbrett. Während des Home Improvement Booms mit Marie Kondō und Co. begann sie, ihre Ausmist- und Aufräumaktionen in kurzen, authentischen Videos zu teilen – und der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Durch ihren einzigartigen Mix aus praktischen Haushaltstipps und persönlichem Storytelling gelang es ihr, eine engagierte Community aufzubauen. Wir haben sie nicht nur als Cleanfluencerin, sondern auch als Marketing-Expertin, Mutter und Shop-Betreiberin interviewt.