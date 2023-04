Wie können Marken Kund:innen beim Thema Nachhaltigkeit überzeugen, ohne dabei Greenwashing zu betreiben? Aktuelle Studien und Fallbeispiele geben Aufschluss.

Seit Jahren gewinnt Nachhaltigkeit als Faktor bei Kaufentscheidungen zunehmend an Relevanz. Eine aktuelle Umfrage des Zahlungsdienstes Klarna zeigt, worauf es Verbraucher:innen in Deutschland beim umweltbewussten Handeln von Marken ankommt und wie sich die Ansichten zum Thema Nachhaltigkeit beim Shopping nach Geschlecht und Alter unterscheiden. Im Folgenden zeigen wir dir die Ergebnisse der Umfrage sowie weitere Insights zum Thema und stellen die Frage, inwiefern Nachhaltigkeit und Online Shopping gemeinsam überhaupt funktionieren können.

Ein Drittel legt Wert auf Umweltbewusstsein von Marken

Der Klarna-Umfrage zufolge ist es immerhin 36 Prozent der deutschen Verbraucher:innen wichtig, dass Marken und Einzelhändler:innen umweltverträglich handeln. Unter den Befragten legen Männer mit 38 Prozent etwas mehr Wert auf umweltbewusstes Handeln als Frauen (33 Prozent). Aktiv nach Marken suchen, welche ethisch und nachhaltig sind, tun 23 Prozent der Befragten – 25 Prozent der Männer und 21 Prozent der Frauen.

Auch zwischen den Generationen zeichnen sich Unterschiede ab. So legen Millenials (26 bis 41 Jahre) und Baby Boomer (58 bis 76 Jahre) mit je 38 Prozent den größten Fokus auf Nachhaltigkeit, gefolgt von der Gen X (34 Prozent) und der Gen Z (32 Prozent).

Ländervergleich in Sachen Nachhaltigkeit: So schneidet Deutschland ab

Im Vergleich mit anderen Ländern enttäuscht Deutschland in dieser Studie mit einer der letzten Platzierungen: Es landet lediglich auf Platz zwölf von insgesamt 17 untersuchten Ländern. Mit einem Anteil von 36 Prozent der Personen, die Wert auf Nachhaltigkeit beim Shopping legen, liegt Deutschland dennoch nur knapp unter dem globalen Durchschnitt (37 Prozent). An der Spitze liegt Portugal mit ganzen 56 Prozent.

Das im November 2022 veröffentlichte Shopify Global Buyer Survey kommt insgesamt zu anderen Ergebnissen. So gaben 60 Prozent der Befragten an, im Jahr 2022 von nachhaltigen Marken kaufen zu wollen. 42 Prozent würden sogar mehr Geld für nachhaltige Produkte ausgeben. Bei den befragten Unternehmen hat Nachhaltigkeit eine noch höhere Priorität: Für mehr als die Hälfte ist Nachhaltigkeit das aktuell wichtigste Thema. Ganze 80 Prozent geben an, dass Nachhaltigkeit ein entscheidender Bestandteil ihres Geschäftsethos ist.

Vom „Nice-to-Have“ zur echten Verantwortung

Auch Daten von Pinterest zeigen, dass viele Menschen sich mehr Nachhaltigkeit beim Online Shopping wünschen. So gibt mehr als die Hälfte der befragten Pinterest-Nutzer:innen an, dass sie sich Plattformen wünschen, auf denen sie nachhaltige Marken entdecken können. Die Daten zeigen außerdem, dass bei Kampagnen mit Nachhaltigkeitsbezug die Wahrscheinlichkeit einer Handlungsabsicht (also etwa auf die Anzeige klicken oder ein Produkt kaufen) um den Faktor 2,4 höher ist, als bei Kampagnen ohne Nachhaltigkeitsbezug. Auch die Suchanfragen zu Nachhaltigkeitsthemen sind auf Pinterest angestiegen. Martin Bardeleben, Country Manager für Pinterest Deutschland, kommentiert: