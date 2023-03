Amazon startet ab sofort damit, Verbraucher:innen mit einem neuen Warnhinweis vor Fehlkäufen zu bewahren. Konkret führt Amazon, wie The Information berichtete, ein Label für häufig zurückgeschickte Produkte ein, um Kund:innen zu helfen, den Kauf von potenziell minderwertigen Produkten zu vermeiden. Das kommt auch der Nachhaltigkeit zugute – denn unnötige Rücksendungen könnten so vermieden werden. Konsument:innen werden durch das neue Tag außerdem dazu angeregt, die Artikeldetails und Bewertungen vor einem Kauf (genauer) zu überprüfen.

Derzeit erlaubt das Rückgaberecht von Amazon Kund:innen, neue und unbenutzte Artikel bis zu 30 Tage nach dem Kauf zurückzugeben. Dieses Angebot ist im Regelfall kostenlos, ausgenommen der Artikel wird als nicht rückgabefähig erachtet. Doch aktuell ist die Retoure von Waren bei Amazon vergleichsweise mühsam, da diese zunächst manuell eingeleitet werden muss. Das Rückgabeetikett wird nicht mitgeliefert (allerdings sind auch Rücksendungen via QR Coded ohne Etikett möglich). Doch das Hauptargument sind die mit den Retouren verbundenen Umweltkosten, die wirklich problematisch sind. Denn Retouren beanspruchen in der Regel Lagerplatz, bis die zurückgegebenen Artikel weiterverkauft oder auf einer Mülldeponie entsorgt werden können. Hinzu kommt, dass Online-Händler:innen einen Anstieg der Retourenquoten während der Coronapandemie meldeten und die Rückgaben immer noch über dem Niveau vor der Pandemie liegen. Weniger Retouren zu erhalten, bedeutet, dass weniger Geld für die Bearbeitung dieser Retouren ausgegeben werden muss.

Ebenfalls gravierend ist, dass auf Amazon vielfach gefälschte Produkte angeboten werden, berichtet die New York Times. Auch billig und minderwertig produzierte – teilweise auch irreführende – Produkte, die mit gefälschten Bewertungen unterstützt werden, existieren vermehrt auf dem Online-Marktplatz. Eine sichtbare Warnung, dass solche Artikel normalerweise zurückgegeben werden, schreckt die Verbraucher:innen nicht nur vom Kauf ab, sondern könnte Einzelhändler:innen auch dazu ermutigen, transparenter zu kommunizieren und qualitativ bessere Produkte anzubieten. Betsy Harden, Sprecherin von Amazon, erklärte gegenüber The Information:

We’re currently showing return rate information on some product detail pages to help our customers make more informed purchase decisions.