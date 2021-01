Ende vergangenen Jahres wurde Google wegen wettbewerbswidriger Praktiken angeklagt. Mit im Boot sitzt Facebook, das mit Google einen sogenannten „Sweetheart Deal“ abgeschlossen haben soll. Diese Vorwürfe kamen schon im Dezember auf, werden nun jedoch von zusätzlichen Dokumenten untermauert, die der New York Times vorliegen. Laut der Klage, die Texas sowie neun weitere US-Staaten einreichten, soll Google Facebook 2018 den Deal angeboten haben, der Facebook Vorteile im Ad Header Bidding verschaffte. Facebook hingegen versicherte, jährlich eine bestimmte Summe auszugeben.

Facebook promised to bid on at least 90 percent of auctions when it could identify the end user and committed to spending a certain amount of money — as much as $500 million a year by the fourth year of the agreement, according to the draft of the complaint. […] Perhaps the most serious claim in the draft complaint was that the two companies had predetermined that Facebook would win a fixed percentage of auctions that it bid on,