Wie entwickelt sich der Web Traffic des populären KI-Chatbots? Während ChatGPTs neue Domain stark wächst, verlieren Bard und die alte Domain an Relevanz – aus guten Gründen.

Die ursprüngliche Domain von ChatGPT, chat.openai.com, verzeichnete im September 2024 laut einer Analyse von Similarweb deutliche Verluste. Laut einer Analyse von Similarweb sank der Traffic auf 2,7 Millionen Besuche, ein Rückgang von 93 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Fokus liegt nun klar auf der neuen Domain chatgpt.com, die mit 87,5 Millionen Besuchen ein beeindruckendes Wachstum von 123,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete. OpenAI lenkt den Traffic gezielt auf die neue Domain, um die User-Erfahrung zu verbessern und die Plattform weiter auszubauen.

Das starke Wachstum zeigt, dass ChatGPT sich trotz wechselnder Domain weiterhin an Beliebtheit gewinnt und sich fest im KI-Markt etabliert. Der monatliche Anstieg von 13,6 Prozent verdeutlicht, dass die Nachfrage nach dem KI-Tool auch in Deutschland konstant hoch bleibt. Außerdem nutzen viele User ChatGPT inzwischen über die Mobile App oder die macOS Desktop App, was den Traffic hemmen mag. Zudem gibt es jetzt eine Windows Desktop App für ChatGPT.

© OpenAI via Canva

Konkurrenz im KI-Markt: Bard, Bing und Google Gemini im Vergleich

Neben ChatGPT wurden auch die Traffic-Zahlen von Bing und Googles KI-Tool Gemini, ehemals mit dem Namen Bard analysiert. Bing.com verzeichnete im September 2024 95,7 Millionen Besuche, was einem Wachstum von 63,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Allerdings wurde hier auch die Domain der Suchmaschinenstartseite selbst in den Vergleich integriert. Dennoch zeigt der Rückgang um 5,1 Prozent im Monatsvergleich, dass der Wettbewerb im KI- und Suchmaschinenmarkt hart umkämpft bleibt.

Die Vorläufer Google Bard erlebte dagegen trotz Neuheiten wie einem Bildgenerierungs-Tool einen drastischen Rückgang. Mit nur noch 109.800 Besuchen im September 2024 verlor der Anbieter 97,8 Prozent im Jahresvergleich. Mittlerweile unter dem Namen Google Gemini, konnten im September 2024 beeindruckende 274,7 Millionen Besuche verzeichnen werden. Damit etabliert sich Gemini schnell als ernstzunehmender Player im KI-Markt. Allgemein stärkt Google seine Position mit neuen Technologien wie Voice und Vision.

KI-Optionen für dich: SearchGPT und die Vielfalt der KI-Tools

Die Beliebtheit von KI-Tools zeigt sich auch in neuen Features für User. So ist SearchGPT nun für einige Free User von ChatGPT verfügbar. Diese Integration ermöglicht dir eine KI-gestützte Suche, die sich langfristig gegen klassische Suchmaschinen wie Bing und Google durchsetzen könnte. Mit dieser Erweiterung will OpenAI noch mehr Nutzer:innen ansprechen und den KI-Markt weiter erobern.

Du hast mittlerweile eine Vielzahl an KI-Optionen. Neben ChatGPT, Bing und Google oder Gemini bietet auch Perplexity AI mit 72,3 Millionen monatlichen Aufrufen im September 2024 eine interessante Alternative. Perplexity denkt die AI-Suche neu und bietet jetzt Spaces und die Internal Knowledge Search für Abonnent:innen an. Mehr darüber erfährst du in unserem dedizierten Beitrag. Die große Auswahl an Tools zeigt, dass der Wettbewerb in der KI-Branche immer intensiver wird, während mehr Akteur:innen um die Führung kämpfen.