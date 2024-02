Googles Jack Krawzcyk schrieb Ende September, dass die öffentlichen Bard Chats künftig nicht mehr in der Suche auftauchen sollten.

Allerdings haben der SEO Consultant Gagan Ghotra sowie der SEO Blogger Shameem Adhikarath wieder indexierte Konversationen bei Google und Bing gefunden.

Erst vor einigen Tagen gab Google bekannt, dass der unternehmenseigene KI-Chatbot Bard künftig Gemini genannt wird und auch endlich eine App erhält. CEO Sundar Pichai erklärte:

Bard has been the best way for people to directly experience our most capable models. To reflect the advanced tech at its core, Bard will now simply be called Gemini. It’s available in 40 languages on the web, and is coming to a new Gemini app on Android and on the Google app on iOS.