Beim Digital Bash – Summer Edition erwartet dich eine facettenreiche Ausgabe, die dir Einblicke in Themen wie Online-Daten zu Reise-Trends, die Zukunft ohne 3rd Party Cookies und die Skalierung deiner Paid Social Ads bietet. Sei am 5. Juli dabei!

Du möchtest aus deinem Sommer 2022 das Beste herausholen? Dann sollte neben Freibadbesuchen und Picknick im Park auch der Digital Bash – Summer Edition auf deiner Agenda stehen! Am 5. Juli erwartet dich ab 9 Uhr ein umfangreiches Programm – von 3rd Party Cookies über Paid Social Ads bis zum Verkauf über Amazon und Co. sind viele relevante Themen mit dabei, welche dir unsere Expert:innen praxisnah vermitteln. Erfahre auch, warum die richtigen Ziele ein enormer Wettbewerbsvorteil sind und welche Reise-Trends wir 2022 online sehen. Jetzt ist deine Chance: Melde dich zum Digital Bash – Summer Edition an und freue dich auf einen Vormittag vollgepackt mit spannendem Know-how.

Und das Beste: Du kannst teilnehmen von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei. So kannst du auch entspannt vom Balkon, aus dem Garten oder aus dem Urlaubsdomizil teilnehmen. Du hast am 5. Juli keine Zeit? Kein Problem! Mit deiner Anmeldung sicherst du dir gleichzeitig die Aufzeichnung des Events.

Unsere Speaker beim Digital Bash – Summer Edition

Nach einer Einleitung durch OnlineMarketing.de CEO Marc Stahlmann startet Dr. Mirja Kroschke, Senior Project Manager der Otto Group, mit dem ersten Vortrag in den Vormittag. Ihr Thema ist der Wegfall der 3rd Party Cookies und mögliche Alternativen für die Branche. Sie erklärt, welche Use Cases vom Ende der 3rd Party Cookies betroffen sind und stellt eine Retargeting-Alternative basierend auf Googles Privacy Sandbox vor.

Weiter geht es mit einem Duo von Smarketer GmbH: Alexander Malchow, Strategic Account Consultant, und Florian Lokocz, Key Account Manager, gehen in ihrem Vortrag auf die Relevanz der richtigen Zielsetzung ein. Praxisorientiert erklären sie, wie du deine Marketing-Ziele setzen und den richtigen Teil des Funnels targetieren kannst. Erfahre außerdem, wie wichtig der Customer-Lifetime-Value für dein Geschäft ist.

Der nächste Vortrag kommt von Lisa Grünwald, Industry Manager bei Similarweb, und macht Lust auf Urlaub: Sie beschäftigt sich mit der Frage, welche Reise-Trends online aktuell besonders an Fahrt aufnehmen. In ihrem Vortrag bietet sie Insights in die Traffic- und Conversion-Entwicklung verschiedener großer Reiseanbieter:innen und Travel Websites und analysiert Erfolgsfaktoren von besonders nachgefragten Reisearten und Destinationen.

Das nächste Duo des Digital Bash – Summer Edition 2022 besteht aus Florian Litterst, CEO, und Lena Gmeiner, Performance Marketing Managerin & Creative Designerin, von adsventure GmbH. Ihr Vortrag trägt den Titel „Data is dead, Creative is king: So skalierst du deine Paid Social Ads 2022“. Hier lernst du, wie du deine Anzeigen im Meta-Kosmos 2022 so skalierst, dass du mit ihnen erfolgreich bist.

Last, but not least erwarten dich wertvolle Insights von Daniil Lobko, Geschäftsführer bei Daniil Lobko – Beratung & Vertrieb. Er bietet dir einen praxisnahen Leitfaden, mit dem du erfolgreich nicht nur auf Amazon, sondern auch auf elf weiteren Marktplätzen – darunter OTTO und Zalando – verkaufen kannst, und erklärt, welche Besonderheiten die verschiedenen Plattformen mit sich bringen.

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening Digital Bash – Summer Edition 2022

Marc Stahlmann | CEO | OnlineMarketing.de

9:10 – 09:40 Uhr: 3rd Party Cookies are dying

Dr. Mirja Kroschke | Senior Project Manager | Otto Group

09:45 – 10:15 Uhr: Die Qual der Zahl: Warum die richtigen Ziele ein enormer Wettbewerbsvorteil sind

Alexander Malchow | Strategic Account Consultant | Smarketer GmbH; Florian Lokocz | Key Account Manager | Smarketer GmbH

10:20 – 10:50 Uhr: Travel 2022: Welche Reise-Trends für den Sommer sehen wir online?

Lisa Grünwald | Industry Manager | Similarweb

10:55 – 11:25 Uhr: Data is dead, Creative is king: So skalierst du deine Paid Social Ads 2022

Florian Litterst | CEO | adsventure GmbH; Lena Gmeiner | Performance Marketing Managerin & Creative Designerin | adsventure GmbH

11:30 – 12:00 Uhr: Auf Amazon verkaufen – mehr Umsatz auch durch OTTO oder z.B. Zalando

Daniil Lobko | Geschäftsführer | Daniil Lobko – Beratung & Vertrieb

12:00 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Marc Stahlmann | CEO | OnlineMarketing.de

