Welche Auswirkungen wird das Wegfallen des Privacy Shields für europäische Unternehmen haben? Wie kann ich Datenschutz auch im Home Office umsetzen? Und was gilt eigentlich beim Influencer Marketing auf TikTok? Diese und weitere spannende Fragen aus dem Bereich Recht beantworten dir unsere Experten bei The Digital Bash – Law. Sei jetzt kostenlos dabei.

Advertiser sind keine Rechtsexperten, sehen sich aber trotzdem regelmäßig Paragrafen und dem Gesetzesbuch gegenüber. Seien es Regularien zum Datenschutz oder der IT-Sicherheit, festgelegte Richtlinien für das Influencer Marketing auf den Social-Plattformen oder Gesetze zum Datenaustausch mit den USA. Hier steht Werbetreibenden häufig ein großes Fragezeichen im Gesicht. Was darf ich und was nicht? Damit das Fragezeichen auch aus deinem Kopf verschwindet, haben wir am 29. Oktober ab 9 Uhr fünf Rechtsexperten zu The Digital Bash – Law eingeladen, die dir garantiert Antworten auf deine Fragen geben können.

An der Web-Konferenz kannst du völlig ortsunabhängig und kostenlos teilnehmen. Keine Sorge, wenn du die Live-Konferenz verpassen solltest, bekommst du im Anschluss eine Aufzeichnung zugestellt. Melde dich dafür einfach kostenlos hier an:

Unsere Rechtsexperten bei The Digital Bash – Law

Nachdem OnlineMarketing.de-Mitgründer und CEO Marc Stahlmann den Digital Bash – Law eröffnet, übernehmen Barbara Nietzer, Syndikusanwältin und Legal Director EMEA bei Criteo, und Florian Tannen, Partner bei Baker&McKenzie, die digitale Bühne. In ihrem gemeinsamen Slot widmen sie sich dem Thema „Targeting und Datenschutz: Explicit Consent und andere Herausforderungen“. Dabei beantworten die beiden Rechtsexperten unter anderem die Frage, wie sich die Zustimmung der Nutzenden zu Online-Werbezwecken rechtskonform einholen lässt, ohne Umsätze im eigenen Business zu gefährden.

Katrin Kirchert, Rechtsanwältin LL.M, spricht im zweiten Slot des Tages über die Auswirkungen, die das Wegfallen des Privacy Shields für europäische Anbieter bedeutet und wie künftig ein rechtskonformer Datenaustausch mit den USA stattfinden kann. Dabei greift sie folgende Fragen auf: Wie können Unternehmen auf Basis der Standardvertragsklauseln weiterhin Daten in die USA übermitteln? Oder sollte nun ausschließlich auf Dienstleister aus Europa zurückgegriffen werden? Und wie sinnvoll ist der Wechsel zu den existierenden europäischen Anbietern?

Eva Hammertinger, Rechtsanwältin und Unternehmensberaterin, widmet sich in ihrem Slot ganz und gar den rechtlichen Grundlagen für Advertiser auf der Social-Plattform TikTok. In ihrem Vortrag berichtet sie aus der Praxis, welche Fallstricke und Grauzonen vor allem im Influencer Marketing lauern. Ebenso werden die Kontroversen rund um TikTok beleuchtet.

In Zeiten der Coronakrise besonders wichtig: Datenschutz und IT-Sicherheit im Home Office. Marlene Schreiber, Fachanwältin für Informationstechnologierecht, klärt in einem abschließenden Slot darüber auf, was Unternehmen diesbezüglich besonders beachten müssen und gibt praxisnahe Tipps.

Die Digitalbranche entwickelt sich stetig weiter. Damit du dich im digitalen Raum rechtssicher bewegst, bieten wir dir mit unserer Web-Konferenzreihe The Digital Bash – Law die Möglichkeit, diesbezüglich auf dem Laufenden zu bleiben. Erhalte spannende Insights und Expertenvorträge in einem unkomplizierten Format. Neben der Live-Konferenz an diesem Vormittag, während der du Fragen stellen kannst oder einfach nur zuhörst, kannst du auch in unserer LinkedIn-Gruppe „The Digital Bash – Interactive“ mit Branchenkennern diskutieren oder dir weiterführendes Expertenwissen in unserem The Digital Bash Podcast aneignen.

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening The Digital Bash – Law

Marc Stahlmann|CEO & Founder OnlineMarketing.de|OnlineMarketing.de

9:10 – 9:40 Uhr: Targeting und Datenschutz: Explicit Consent und andere Herausforderungen

Barbara Nietzer| Syndikusanwältin und Legal Director EMEA | Criteo und Florian TannenPartner | Baker&McKenzie

Barbara Nietzer| Syndikusanwältin und Legal Director EMEA | Criteo und Florian TannenPartner | Baker&McKenzie

9:45 – 10:15 Uhr: Datentransfer in die USA nach dem Ende des Privacy Shields – Sind europäische Anbieter die Lösung?

Katrin Kirchert |Rechtsanwält LL.M | Kanzlei Kirchert

Katrin Kirchert |Rechtsanwält LL.M | Kanzlei Kirchert

10:20-10:50 Uhr: Influencer Marketing und TikTok: Ein Streifzug durch die Praxis in Hinblick auf Urheberrecht, Datenschutz und Schleichwerbung

Eva Hammertinger | Rechtsanwältin und Unternehmensberaterin

Eva Hammertinger | Rechtsanwältin und Unternehmensberaterin

10:55 – 11:25 Uhr: Datenschutz und IT-Sicherheit im Home Office

Marlene Schreiber | Fachanwältin für Informationstechnologierecht & Partnerin | Härting

Marlene Schreiber | Fachanwältin für Informationstechnologierecht & Partnerin | Härting

11:30 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Marc Stahlmann|CEO & Founder OnlineMarketing.de|OnlineMarketing.de

Marc Stahlmann|CEO & Founder OnlineMarketing.de|OnlineMarketing.de

Mit maximal 2.500 ist die Teilnehmerzahl für alle begrenzt. Die Live-Teilnahme und der Zugang zur Aufzeichnung kosten dich kein Geld. Sei also schnell und sichere dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit The Digital Bash – Law von OnlineMarketing.de. Sei dabei und informiere dich über die Rechtslage im digitalen Raum.

