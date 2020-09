OnlineMarketing.de präsentiert: The Digital Bash Podcast. Ab sofort besprechen wir für dich die spannendsten Entwicklungen der Digitalbranche mit echten Experten des Online-Marketings. Hör jetzt rein.

Wie kann ich auf Social Media mit meinem Business durchstarten? Was macht eine richtig gute E-Mail-Marketing-Strategie aus und wie optimiere ich SEO und SEA so, dass sich dies auch in den Kennzahlen niederschlägt? In dem neuen The Digital Bash Podcast beantworten dir hochkarätige Branchenkenner im Gespräch mit einem Mitglied aus der OnlineMarketing.de-Redaktion diese und andere spannende Fragen.

Mit The Digital Bash haben wir eine der größten Web-Konferenzen der Digitalbranche in Deutschland geschaffen. Hochkarätige Branchenkenner und Marketing-Experten geben hier ihr Wissen an die Teilnehmenden weiter. Jetzt gehen wir den nächsten Schritt und bieten dir mit The Digital Bash Podcast ein Format, mit dem du dir immer und überall exklusive Insights sichern kannst. Egal ob beim Sport, im Auto oder Zuhause: Sichere dir jetzt deinen Wissensvorsprung wann und wo du willst. In den ersten Folgen haben wir drei spannenden Gäste eingeladen. Claudia Studtmann, Head of Retail bei Facebook, Nico Zorn, E-Mail-Marketing-Experte und Gründer von Saphiron und Kathy Ursinus, Social-Media-Expertin und Beraterin für Brandbuilding auf Instagram, lassen dich im Gespräch hinter die Kulissen schauen und geben spannende Tipps zum Besten.

„Newsletter für alle funktioniert 2020 nicht mehr“ – Nico Zorn spricht über die aktuellsten Entwicklungen im E-Mail-Marketing

In der ersten Folge des The Digital Bash Podcasts spricht OnlineMarketing.de-Redakteurin Nadine von Piechowski mit E-Mail-Marketing-Experten Nico Zorn. Der Gründer und Branchen-Kenner ist bereits seit Ende der 1990er in der digitalen Wirtschaft tätig. Nico Zorn ist Mitgründer und Partner der CRM- und E-Mail-Marketing-Agentur Saphiron. Im The Digital Bash Podcast spricht er darüber, wieso man den Newsletter am besten nicht Newsletter nennen sollte, welches Wording für Unternehmen am erfolgversprechendsten ist und wieso die E-Mail auch für Generation Y und Z noch nicht tot ist.

„Lokales Marketing ist heute wichtiger denn je“– Claudia Studtmann erklärt, wie Local Marketing auf Facebook und Instagram funktioniert

In der zweiten Folge des The Digital Bash Podcasts spricht OnlineMarketing.de-Redakteurin Nadine von Piechowski mit Claudia Studtmann, Head of Retail bei Facebook in der DACH-Region. Sie hilft Kunden dabei, die Plattform optimal für sich zu nutzen. Im The Digital Bash Podcast erklärt sie, wie Facebook Unternehmen, etwa mit Facebook Live Shopping beim lokalen Marketing unterstützen kann und wie es insbesondere kleinere Unternehmen schaffen, Plattformen wie Facebook und Instagram effektiv zum Aufbauen ihrer Marke zu nutzen.

„Es ist nie zu spät, mit Instagram anzufangen“ – Kathy Ursinus gibt Tipps fürs Brandbuilding auf Instagram

In der dritten Folge des The Digital Bash Podcasts spricht OnlineMarketing.de-Redakteurin Aniko Milz mit Social-Media-Expertin Kathy Ursinus. Kathy unterstützt ihre Kunden hauptsächlich dabei, ihre Brand auf Instagram aufzubauen. Dabei ist sie selbst noch gar nicht so lange dabei, wie sie im Gespräch verrät. Mit ihren Design-Vorlagen für Instagram, einem Podcast und ihrem Blog startet sie seit 2017 durch und hat sich eine Community aufgebaut, die auf der Fotoplattform über 13.600 User umfasst. Im Gespräch verrät sie, wie sie ihre eigene Marke auf Instagram aufgebaut hat und wie du das auch schaffst, was sie vom neuen Format Instagram Reels hält und gibt Tipps, wie du dauerhaft interessanten Content produzierst.

