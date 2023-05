Die Partys am Abend waren jedoch oft nur die Kulmination enorm ereignisreicher Event-Tage. Das Festival hatte äußerst viele verschiedene Facetten zu bieten, laute Bässe und frenetische Feiern, Smalltalk im Relax-Bereich, Geschäftsabschlüsse am Startup-Stand, Aha-Momente vor und auf den Bühnen, News-Funk auf den Gängen der Messe und digitales Know-how rechts und links. In diesem Beitrag hast du einen knappen Einblick erhalten, doch das Event lässt sich nur vor Ort in vollem Umfang erleben.

OMR-Messehalle im Panorama, © Julian Huke Photography

Auf dem YouTube-Kanal von OMR kannst du dir eine Reihe von Inhalten im Nachgang noch anschauen. Bring dich jetzt auf den neusten Stand, um beim nächsten Marketing Event up to date zu sein. The State of the German Internet, wie Philipp Westermeyer ihn in seiner alljährlichen Keynote präsentiert, wird sich rasant verändern. Und die gesamte Digitalbranche hat ihren Anteil daran; einen Einblick in das digitale Universum lieferte das Festival allemal, jetzt gilt es, über die Grenzen des riesigen Geländes hinauszublicken.

Das nächste OMR Festival findet am 7. und 8. Mai 2024 statt.