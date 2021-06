Wenn am 1. Juli unsere spezielle Sommerausgabe des Digital Bash steigt, werden themenübergreifend relevante Themen der Branche diskutiert. Von der Alternative zu Amazon bis hin zur Media Intelligence. Sei dabei!

Die Summer Edition des Digital Bash ist etwas ganz Besonderes. Denn hierbei wird nicht nur die Energie dieser farbenfrohen Jahreszeit gefeiert, es werden auch innovative Insights aus ganz unterschiedlichen Bereichen des Online Marketing an nur einem Vormittag kompakt für dich präsentiert. Am 1. Juli kannst du ab 9 Uhr dabei sein, wenn über das Potential von Social Selling für B2B Leads, Best Practices für automatisierte E-Mails, Direct-to-Consumer als Alternative zu Amazon und vieles mehr erzählt wird. Du möchtest auch wissen, wie du in deinem Unternehmen weg von Excel-Listen und hin zum Ressourcen- und Geldsparen kommst? Dann melde dich jetzt kostenlos für unsere Spezialausgabe an und sichere dir die facettenreichen Einblicke.

Und das Beste: Du kannst teilnehmen von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei. Du hast am 1. Juli keine Zeit? Kein Problem! Lass dir diese einzigartige Gelegenheit nicht entgehen und sichere dir mit deiner Anmeldung die Aufzeichnungen des Events.

Du bist weiblich, Branchenkennerin und willst auf die digitale Bühne? Dann reich jetzt einen Vortragsvorschlag ein und werde in unseren Expert:innen-Pool aufgenommen oder sichere dir deinen Slot bei The Digital Bash – Female Experts.

Unsere Speaker

Der Vormittag startet nach einer Einleitung durch Marc Stahlmann von OnlineMarketing.de mit einem spannenden Vortrag von Michaela Schmitz, Director Enterprise Sales bei YEXT. Sie wird darin erklären, wie du mit Direct-to-Consumer mehr Kontrolle über die Customer Journey gewinnen und gegen Marktplätze wie Amazon, Alibaba, eBay und Co. ankommen kannst.

Anschließend erläutert Marc Graebner, Senior Director Global Sales bei SEISMIC, in seinem Votrag „From Ghost Town to Super-Connected Enterprise – B2B Lead Maschine Social Selling“, welche Vorteile es hat, Vertriebsteams bei Social Selling mit ins Boot zu holen und wo die Unterschiede zwischen Social Media Marketing, Social Media Advertising, Employee Advocacy und Sales Engagement Tools liegen.

Ein anderes Themenfeld, das neben Social Selling viel Aufmerksamkeit erhält, ist Media Intelligence. Angela Wiesenmüller, Director Marketing EMEA bei Meltwater, wird die Relevanz von Media Intelligence in der digitalen Transformation beim Digital Bash – Summer Edition im Detail darlegen.

Mit einem kurioserweise beinah weihnachtlichen Titel folgt dann Daniel Reinhardt, Sales Manager bei MAILINGWORK. „Advent, Advent, dein Postfach brennt! Strahlende Kundenaugen durch automatisierte E-Mail-Marketing Kampagnen.“ heißt sein Vortrag; und dieser beschäftigt sich mit dem Potential zur Lead- und Umsatzsteigerung via E-Mail Marketing. Sein Tipp: Im Sommer schon an Weihnachten denken.

Zum Abschluss der Spezialausgabe des Digital Bash wird Timo Hoffmann, Head of Partnerships bei Agicap, darlegen, wie man guten Gewissens „Tschüss, Excel-Listen“ sagen und die unübersichtliche Planung und unsichere Zukunft gegen mehr Zeit, Ressourcen und Geld eintauschen kann. Bei diesem Prozess spielt digitale Liquiditätsplanung eine zentrale Rolle und diese wird Timo Hoffmann konkret vorstellen.

All diese Insights werden von Marc Stahlmann schließlich noch einmal rekapituliert. Bei jedem Vortrag hast du die Chance, Fragen zu stellen und mit den Speakern in Kontakt zu kommen.

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening The Digital Bash – Summer Edition 2021

Marc Stahlmann | CEO & Founder | OnlineMarketing.de

Marc Stahlmann | CEO & Founder | OnlineMarketing.de 9:10 – 10:00 Uhr: Ist Direct-to-Consumer die Alternative zu Online-Marktplätzen wie Amazon?

Michaela Schmitz | Director Enterprise Sales | YEXT

Michaela Schmitz | Director Enterprise Sales | YEXT 10:00 –10:30 Uhr: From Ghost Town to Super-Connected Enterprise – B2B Lead Maschine Social Selling

Marc Graebner | Senior Director Global Sales | SEISMIC

Marc Graebner | Senior Director Global Sales | SEISMIC 10:35 – 11:05 Uhr: Die Bedeutung von Media Intelligence in der Digitalen Transformation

Michael Kühn | Senior Consultant im Paid Media Bereich | morefire GmbH

Michael Kühn | Senior Consultant im Paid Media Bereich | morefire GmbH 11:10 – 11:40 Uhr: Advent, Advent, dein Postfach brennt! Strahlende Kundenaugen durch automatisierte E-Mail-Marketing Kampagnen.

Daniel Reinhardt | Sales Manager | MAILINGWORK

Daniel Reinhardt | Sales Manager | MAILINGWORK 11:45 – 12:15 Uhr: Goodbye Excel-Listen: Wie Sie durch eine digitale Liquiditätsplanung Zeit, Geld und Ressourcen sparen

Timo Hoffmann | Head of Partnerships | Agicap

Timo Hoffmann | Head of Partnerships | Agicap 12:15 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Marc Stahlmann | CEO & Founder | OnlineMarketing.de

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights rund um die diversen Themen mitzunehmen. Die Live-Teilnahme und auch den Zugang zur Aufzeichnung des Events bekommst dabei komplett kostenlos. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash – Summer Edition von OnlineMarketing.de.