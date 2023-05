Welche Themen sind im HR-Bereich essentiell, um im Wettbewerb um die besten Talente zu bestehen? Sei am 31. Mai beim Digital Bash – HR dabei und lasse es dir von unseren Experten erzählen.

Wie erfolgreich sind deine Employer-Branding-Maßnahmen? Erreichst du, wie geplant, deine Zielgruppen (vor allem die Gen Z)? Sind die Themen Diversität und Digitalisierung fest in deine Unternehmensprozesse integriert? Auf alle diese Themen gehen unsere vier Experten von Aon, Personio, Software4You und LootBoy beim Digital Bash – HR am 31. Mai ein. Ab 9:30 Uhr teilen sie ihre bewährten Tipps und Insights zu spannenden und aktuell relevanten Themen mit dir. Die wertvollen Impulse kannst du dann in deinem Daily Business umsetzen und so nicht nur die HR-Abteilung, sondern das gesamte Unternehmen voranbringen.

Und das Beste: Du kannst teilnehmen, von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei. Du hast am 31. Mai keine Zeit? Kein Problem! Mit deiner Anmeldung sicherst du dir automatisch auch die Aufzeichnung des Events.

Diese HR-Experten treten als Speaker auf

Digitalisierung, effiziente Ressourcennutzung, gleichzeitig Fairness und Diversität in der Belegschaft. All diese Themen unter einen Hut zu bekommen, ist in der heutigen Zeit essentiell, um im Wettbewerb um die besten Talente bestehen zu können. Wie dies gelingt, erklärt dir Lorenz Berg von Aon. In seiner Session geht er auch darauf ein, wie die Motivation und Bindung von Mitarbeiter:innen gesteigert und ein Beitrag im Bereich der Corporate Social Responsibility geleistet werden kann.

Danach geht es mit Niklas Hildebrandt von Personio weiter. Niklas zeigt dir, wie die erste Lohn- und Gehaltsabrechnung in Echtzeit funktioniert. Die Software ist ideal für den HR-Alltag, denn dank ihr kannst du dich vom hochkomplexen, manuellen Lohnabrechnungsprozess unter Zeitdruck verabschieden.

Ist dir die Gen Z auf dem Arbeitsmarkt ein Rätsel? Dann lass dir von Kaspar Schmitz helfen! Kaspar spricht über die Bedürfnisse der Gen Z und über Auswirkungen auf das Personal-Marketing, Arbeitszeitmodelle, Benefits und mehr. Er zeigt Lösungen für die damit einhergehenden Herausforderungen auf und gibt Tipps, die dir dabei helfen, deine Strukturen auch im Wandel einfach und transparent zu gestalten, um Planungssicherheit im schnelllebigem Business zu haben.

Auch im Vortrag von Sven Otto geht es um das Thema Gen Z. Genauer gesagt, geht es darum, was die Gen Z von Arbeitgeber:innen erwartet. Sven geht darauf ein, wie du dein Employer Branding ansprechender gestaltest und anhand welcher Indikatoren du herausfindest, ob und wie gut deine Employer-Branding-Maßnahmen funktionieren. Außerdem beantwortet er die Frage, warum Employer Branding gerade in der Gen Z so wichtig ist.

Alles auf dem Zettel? Die HR Agenda im Überblick

09:30 – 09:40 Uhr: Opening Digital Bash – HR

Marc Stahlmann | CEO und Gründer | OnlinMarketing.de und Digital Bash

09:40 – 10:10 Uhr: New Work New Culture – Diversität und Digitalisierung miteinander verbinden

Lorenz Berg | Director Consulting | Aon

Lorenz Berg | Director Consulting | Aon

10:15 – 10:45 Uhr: Die erste Lohnabrechnung in Echtzeit

Niklas Hildebrandt | PayrollSales Specialist | Personio

Niklas Hildebrandt | PayrollSales Specialist | Personio

10:50 – 11:20 Uhr: Gen Z auf dem Arbeitsmarkt – Herausforderungen in der Personalkostenplanung

Kaspar Schmitz | Senior Sales Manager | Software4You

Kaspar Schmitz | Senior Sales Manager | Software4You

11:25 – 11:55 Uhr: Employer Branding in der Gen Z

Sven Otto Schrögmeier | Senior Sales Development Representative | Personio

Sven Otto Schrögmeier | Senior Sales Development Representative | Personio

11:55 – 12:00 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Marc Stahlmann | CEO und Gründer | OnlinMarketing.de und Digital Bash

Marc Stahlmann | CEO und Gründer | OnlinMarketing.de und Digital Bash

