Warum kompliziert, wenn es so einfach sein kann? Marketing Automation besticht mit sinnvollen Tools, die dir deinen Arbeitsalltag erleichtern. Mehr darüber erfährst du beim Digital Bash – Marketing Automation am 20. Juni.

Alles automatisch oder was? Ob mit SAP, Dokumenten-Softwares, KI oder wertbasiertem CRM – es gibt eine ganze Bandbreite an automatisierten Tools, die dir deinen Arbeitsalltag erleichtern und dir deine Zeit für wichtigere Dinge lassen. Insbesondere im Marketing, in dem es oft um datenbasierte Entscheidungen geht, bedeutet automatisch oft auch weniger Human Error. Sei es der optimale Zeitpunkt für das Senden einer Mail, das Speichern und Ordnen von Dokumenten oder dem Aufbau von Social Posts. Mit den Insights vom Digital Bash – Marketing Automation kann dein Leben und Arbeitsalltag noch viel einfacher sein. Sichere dir also unbedingt ein Ticket für den 20. Juni 2023 und lerne von den Profis.

JETZT LIVE-ZUGANG UND AUFZEICHNUNG SICHERN!

Und das Beste: Du kannst teilnehmen, von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei. Du hast am Live-Termin keine Zeit? Kein Problem! Mit deiner Anmeldung sicherst du dir automatisch auch die Aufzeichnung des Events.

Diese Expert:innen treten als Marketing Automation Speaker auf

Du legst deine Dokumente noch von Hand an? Dann ist es an der Zeit, auf Automatisierung zu setzen – ganz ohne Programmierkenntnisse. Michelle Lenz von TacticWorks zeigt dir, wie du deinen täglichen Workflow so visualisierst, dass er sich im Handumdrehen automatisieren lässt.

Wie geht man am besten bei der Einführung einer Marketing-Automation-Lösung vor? Sebastian Sauder von DEFACTO zeigt dir die einzelnen Schritte anhand einer beispielhaften Customer Journey auf. Damit werden Datenintegration und Projekt-Management in Zukunft zum Kinderspiel.

Im Anschluss erklären Anne Uekermann und Oliver Wahner von Amplitude, wie du mit der Analyse der richtigen Daten deine Marketing Automation auf das nächste Level hebst. Denn die Daten aus diversen Customer Journeys sind überaus wertvoll.

KI darf auch beim Thema Automatisierung nicht fehlen. Heute präsentiert von: Felix Komoll. Als CEO und Co-Founder von straiqr.ai kennt er sich mit den Vorzügen und Schwächen der KI im Bereich Marketing-Automatisierung bestens aus.

Während 2023 im chinesischen Horoskop als das Jahr des Hasen gilt, hat Markus Wübben seine eigene Interpretation. 2023 ist das Jahr der Kund:innenprofitabilität! Dabei kannst du mit wertbasiertem CRM und KI-gestützter Marketing Automation vieles erreichen.

Alles auf dem Zettel? Deine Agenda im Überblick

9:00 – 9:10 Uhr: Opening Digital Bash – Marketing Automation

Natascha Ehlers | Moderation | OnlinMarketing.de und Digital Bash

Natascha Ehlers | Moderation | OnlinMarketing.de und Digital Bash 9:10 – 9:40 Uhr: Prozessautomatisierung für Marketingteams: So verdoppelst du deinen Output

Michelle Lenz | Marketing Operations Expert | TacticWorks

Michelle Lenz | Marketing Operations Expert | TacticWorks 9:45 – 10:15 Uhr: Marketing Automation mit SAP Emarsys – auf dem Weg zur idealen Customer Journey

Sebastian Sauder | Marketing Automation Consultant | DEFACTO GmbH

Sebastian Sauder | Marketing Automation Consultant | DEFACTO GmbH 10:20 – 10:50 Uhr: Wie die Analyse der richtigen Daten Marketing Automation auf das nächste Level hebt

Oliver Wahner | Senior Solutions Consultant | Amplitude; Anne Uekermann | Senior Field Marketing Manager | Amplitude

Oliver Wahner | Senior Solutions Consultant | Amplitude; Anne Uekermann | Senior Field Marketing Manager | Amplitude 10:55 – 11:25 Uhr: Marketing Automation durch KI

Felix Komoll | CEO & Co-Founder | straiqr.ai GmbH

Felix Komoll | CEO & Co-Founder | straiqr.ai GmbH 11:30 – 12:00 Uhr: 2023: Das Jahr der Kund:innenprofitabilität – Wie ihr mit KI-gestützer Marketing-Automation wertbasiertes CRM umsetzt

Markus Wübben | Co-Gründer und CMO | CrossEngage GmbH

Markus Wübben | Co-Gründer und CMO | CrossEngage GmbH 12:00 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Natascha Ehlers | Moderation | OnlinMarketing.de und Digital Bash

Dabei sein und profitieren!

Die Zahl der Plätze ist begrenzt – sichere dir also schnellstmöglich deinen Zugang, um die facettenreichen Insights aus dem vielseitigen Programm mitzunehmen. Besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit dem Digital Bash – Marketing Automation von OnlineMarketing.de.