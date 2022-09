Digital Bash – SEA: Steigere die Sichtbarkeit deiner Ads mit diesen Tipps!

Beim Digital Bash am 4. Oktober erhältst du von fünf Branchen-Insidern praxisnahe Tipps zum Thema SEA, damit du mit deinen Anzeigen in der Suche künftig noch mehr Menschen erreichst. Melde dich jetzt kostenlos an, um keine Insights zu verpassen!

Du möchtest dein Search Engine Advertising optimieren und deine Zielgruppe dadurch effektiver und besser erreichen als je zuvor? Dann sei beim Digital Bash – SEA am 4. Oktober ab 9:30 Uhr dabei und erhalte von unseren fünf Expert:innen interessante Tipps und Insights zu Themen wie Anzeigeneffektivität, Discovery Ads vs. Display Ads, Planung des Budgets für Ads und Amazon Ads. Sammle neue Inspiration und nimm diverse Learnings der ausgewiesenen Branchen-Insider mit!

Und das Beste: Du kannst teilnehmen, von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei. Unsere Speaker beim Digital Bash – SEA Der Vormittag startet nach der Einleitung durch unsere Moderatorin Michelle Sobek, mit doppelter Power von clicks digital. Nadine Indorf und Stephanie Pichler zeigen dir, weshalb es sich für dich lohnen könnte, Discovery Ads zu nutzen. Im Vergleich zum Display-Format werden diese seltener genutzt, obwohl das Discovery-Format ebenfalls ein sehr hohes Reichweiten- und Conversion-Potenzial hat. Nadine und Stephanie gehen die Kampagnenerstellung Step by Step mit dir durch, nennen Quick Wins und berichten von ihren Erfahrungen. Danach geht es weiter mit Alexander Malchow. Er ist Strategic Account Consultant bei Smarketer und gibt dir in seinem Vortrag „How to burn money fast (online) – wie du schnell und effektiv viel Geld bei Ads erfolgreich verbrennst“ Tipps dazu, wie du Ads sinnvoll für deine Ziele einsetzt. Außerdem teilt Alexander sein Know-how zum Thema Budgetplanung und dem Timing von Ads mit dir. Neben Performance-Kennzahlen wie Kosten und ROAS bietet Google Ads weitere spannende Insights wie die Anzeigeneffektivität an. Laura Nelle, Senior Specialist im Performance Marketing bei Projecter, erklärt dir, welches Potenzial hinter dieser Kennzahl steckt und warum du sie nicht vernachlässigen solltest. Sie zeigt dir auch, wie du durch gezielte Optimierungen die Sichtbarkeit deiner Ads steigern kannst. Warum du im Online Marketing an Amazon Ads nicht mehr vorbeikommen wirst, erfährst du von Dr. Florian Nottorf. Er ist Co-CEO und Co-Founder von der ABOUT YOU-Tochterfirma ADFERENCE. In seinem Vortrag erfährst du, warum Amazon Advertising so relevant ist und wieso es immer weiter an Bedeutung gewinnt. Er zeigt dir, wie du die Werbemöglichkeiten auf Amazon voll ausschöpfen kannst und wie du mithilfe von einem ganz bestimmten Anzeigentyp dein Werbe-Game aufs nächste Level bringst. Agenda 9:30 – 9:40 Uhr: Opening Digital Bash – SEA

Michelle Sobek | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de

Michelle Sobek | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de 09:40 – 10:10 Uhr: Discovery-Ads – der unterschätzte Display Outperformer?

Nadine Indorf | SEA Trainee| clicks digital

Stephanie Pichler | Senior SEA Managerin | clicks digital

Nadine Indorf | SEA Trainee| clicks digital Stephanie Pichler | Senior SEA Managerin | clicks digital 10:15 – 10:45 Uhr: How to burn money fast (online) – wie du schnell und effektiv viel Geld bei Ads erfolgreich verbrennst

Alexander Malchow | Strategic Account Consultant | Smarketer

Alexander Malchow | Strategic Account Consultant | Smarketer 10:50 – 11:20 Uhr: Bessere Sichtbarkeit durch Anzeigeneffektivität im SEA – Warum du diese Kennzahl nicht vernachlässigen solltest

Laura Nelle | Senior Specialist Performance Marketing | Projecter

Laura Nelle | Senior Specialist Performance Marketing | Projecter 11:25 – 11:55 Uhr: Warum du an Amazon Ads im Online Marketing nicht mehr vorbeikommen wirst

Dr. Florian Nottorf | Co-CEO & Co-Founder | ADFERENCE

Dr. Florian Nottorf | Co-CEO & Co-Founder | ADFERENCE 12:00 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Michelle Sobek | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights aus dem vielseitigen Programm mitzunehmen. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash – SEA von OnlineMarketing.de.