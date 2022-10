Unser populäres Digital-Event bekommt die ganz große Bühne. Das hybride Digital Bash – Main Event am 12.10.2022 bietet Star Speaker von Adobe, About You, Google, Meta und RTL, zwei Bühnen, diverse Masterclasses und echte Hamburger Stadionatmosphäre beim FC St. Pauli. Sei dabei, vor Ort oder digital im Live Stream!

Endlich ist es so weit: Die größte Web-Konferenz der Digitalbranche geht offline – und bleibt gleichzeitig online. Beim Digital Bash – Main Event erwartet dich am 12.10.2022 von 9 bis 18 Uhr eine hybride Konferenz mit einem hochkarätigen Programm. Freue dich auf über 20 Vorträge und Diskussionsrunden zu den beliebtesten Themenschwerpunkten unserer Digital-Bash-Veranstaltungen. Je nach Präferenz kannst du entweder wie gewohnt online teilnehmen oder vor Ort im Millerntorstadion in Hamburg dabei sein. Erlebe Speaker wie About You-Gründer Tarek Müller, Head of Social Media von RTL Irena Bauer und MOIA CMO Justina Rokita live auf der Bühne – oder im Stream von zuhause aus.

© OnlineMarketing.de / LinkedIn

Das Digital Bash – Main Event bietet dir ein Programm vollgepackt mit Expert:innenwissen, das dich und dein Unternehmen nach vorne bringt. Mehr als 40 Speaker, über 600 Minuten Content und 10+ Masterclasses warten auf dich. Freue dich außerdem auf zahlreiche Stände unserer Aussteller:innen vor Ort. Mit dabei sind unter anderem Adobe, Smarketer und HQLabs GmbH. Du würdest gerne dabei sein, hast jedoch keine Zeit? Kein Problem – melde dich kostenlos für die Online-Only-Option an und erhalte eine Aufzeichnung des Events im Nachgang per E-Mail. Auch wenn du vor Ort bist, bekommst du die Aufzeichnung zugeschickt und kannst dir Vorträge, die du verpasst hast, im Nachhinein ansehen.

Das erwartet dich im Programm

Sei dabei und freue dich auf ein spannendes Programm auf zwei Bühnen. Auf der Main Stage erwarten dich zahlreiche Vorträge von hochkarätigen Speakern, darunter Patrick Klingberg, Julian Kramer, Metas Alice Talotti und Nikolai Bockholt von Google. Beim E-Commerce-Panel treffen führende Expert:innen der Branche, darunter auch Tarek Müller von About You, aufeinander.

Malte Landwehr, Head of SEO bei idealo und Justina Rokita, CMO von Moia, sind ebenfalls mit am Start. Bei der Social-Media-Diskussionsrunde um 15:45 Uhr treffen die Heads of Social Media von unter anderem RTL, Deichmann und Urlaubsguru aufeinander. Freue dich außerdem auf einen ausführlichen Vortrag zum Metaverse und dessen Potenzialen.

Genauso interessant wird es auf der zweiten Bühne bei den Masterclasses. Es erwarten dich unter anderem Vorträge zu den Themen B2B Marketing, SEO und E-Mail Marketing. Freue dich außerdem auf spannende Insights zu Hacks für mehr Conversions auf Facebook und Instagram sowie Erfolgsgeheimnisse für LinkedIn. Alle Speaker beider Bühnen findest du hier in der Übersicht aufgelistet.

Natürlich bleibt auch genug Zeit für Networking, Mittags- und Kaffeepausen. Worauf wartest du noch? Melde dich jetzt an und sei beim Digital Bash – Main Event am 12.10.2022 dabei!

Online Only, All Inclusive oder Gold-Ticket? Du entscheidest

Je nach Präferenz kannst du zwischen drei verschiedenen Tickets wählen. Mit der kostenlosen Online-Only-Option erhältst du wie gewohnt einen Online-Zugang und kannst die Masterclasses bequem vom Laptop, Tablet oder Smartphone aus verfolgen. Du möchtest das Event vor Ort erleben? Dann könnte das All-Inclusive-Ticket das Richtige für dich sein. Hiermit erhältst du Zugang zur Messe, allen Masterclasses, allen Vorträgen der Main Stage und kannst den Tag mit Drinks und Networking ausklingen lassen. Auf dem OnlineMarketing.de LinkedIn Account hast du jetzt die Chance, zwei All-Inclusive-Tickets zu gewinnen. Schau vorbei und nutze deine Chance!

Für den besonderen Flair sorgt die Location im Millerntorstadion im Herzen von St. Pauli. Als besonderes Special erwarten dich über den Tag verteilt Stadiontouren, die dir einen Einblick hinter die Kulissen gewähren, und eine Abwechslung zum Programm bieten. Sei außerdem auf Zusatzprogramm an verschiedenen Locations vor Ort gespannt.