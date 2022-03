Regional punkten: Mit dem Digital Bash – Local Marketing by Offerista

Was Local Marketing KMUs bietet, wie auch mit kleinem Budget lokal Aufmerksamkeit erzeugt werden kann und viele weitere Tipps erfährst du beim Digital Bash – Local Marketing by Offerista am 24. März.

Es muss nicht immer gleich die ganze Welt sein, denn regional und lokal können KMUs mit Local Marketing häufig viel bewirken! Hierbei geht es vor allem darum, im nahen Umfeld online gefunden zu werden und sich dann zielgruppengenau zu präsentieren. Die Präsenz auf beliebten sozialen Plattformen ist ebenfalls entscheidend, um sich von der lokalen Konkurrenz abzuheben. Mit dem Digital Bash – Local Marketing by Offerista am 24. März möchten wir dir ab 9 Uhr alle Werkzeuge an die Hand geben, die du für deinen lokalen Online-Auftritt benötigst. Einen Vormittag lang teilen fünf Expert:innen ihr Know-how und liefern dir praxisnahe Tipps. Und das Beste: Du kannst teilnehmen von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei. Du hast am 24. März schon was vor? Kein Problem! Mit einer Anmeldung sicherst du dir nicht nur dein Ticket für den Digital Bash – Local Marketing, sondern auch für die Aufzeichnungen der Vorträge, die du einfach zu einem anderen Zeitpunkt schauen kannst. Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Unsere Speaker beim Digital Bash – Local Marketing by Offerista Nach der Begrüßung und Einleitung durch Natascha Ehlers von OnlineMarketing.de startet der Digital Bash mit dem Vortrag „Lokales Online Marketing für Einsteiger:innen“ von Marco Siegel von IONOS. Hier erfährst du mehr über die Entwicklung des stationären Einzelhandels, warum Google-Suchen einen immer stärkeren lokalen Bezug aufweisen, welche Faktoren für die Auffindbarkeit auf Google für dein lokales Business eine Rolle spielen und wieso Google MyBusiness wichtig, aber nicht alles ist. Im nächsten Talk geht es um das Print-Business und die Herausforderungen der Branche. Stefan Bien gibt Einblick in den Veränderungsdruck von Print-Retailern hin zum Digitalen und verschafft Erkenntnisse, wie eine Transformation gelingen kann. Darüber hinaus liefert er wertvolle Tipps, wie anhand qualitativer Ergebnisse durch Werbewirkungsanalysen die Skizzierung eines effektiven Marketing-Mixes gelingt. Francois Roloff von madvertise S. A. ist Speaker im nächsten Slot. Hier bekommst du Input über die Welt des Drive to Store Marketings und erfährst, welche positiven Effekte POS-Advertising in Kombination mit Datensätzen auf die digitale Customer Journey des stationären Handels hat, welche Potenziale sich durch den proprietären Geo-Marketing-Ansatz für Advertiser auftun und welche wichtige Rolle Kund:innen bei der Messbarkeit von Geo-Marketing-Kampagnen haben. Im nächsten Vortrag ist das Bash-Thema defintiv Programm, denn es geht darum, wie Online Marketing überhaupt lokal funktioniert. Nico Loges von web-netz erklärt, welche Kanäle sich für dein Kleinunternehmen eignen und welche weniger. Du erhältst praktikable Insidertipps, erfährst, wie du im Haifischbecken der großen Pureplayer obenauf schwimmen kannst und gewinnst zusätzlich einen Überblick über Gos und No Gos beim Local Marketing. Im finalen Slot präsentiert Maximilian Balbach von crossvertise, welcher Marketing Mix für die lokale Customer Journey funktioniert. Hier geht es darum, wie du Fehler bei der Buchung von Werbekanälen vermeidest, warum es wichtig ist, sich in den Tagesablauf von Kund:innen zu integrieren, um glaubwürdig zu werben, auf welchen Gebieten digitale und klassische Medien führen und wie du mit kleinem Budget sinnvoll planst. Die Agenda 9:00 – 9:10 Uhr: Begrüßung und Intro

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de GmbH

Marco Siegel | Senior Product Manager | IONOS

Stefan Bien | CRO | Offerista Group

Francois Roloff | CEO | madvertise S. A.

Nico Loges | Head of Paid Media | web-netz

Maximilian Balbach | Co-CEO | crossvertise

Natasha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de GmbH Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights rund ums Thema Local Marketing mitzunehmen. Die Live-Teilnahme und auch der Zugang zur Aufzeichnung des Events sind für dich komplett kostenfrei. Sei am 24. März beim Digital Bash – Local Marketing von OnlineMarketing.de by Offerista dabei und hole dir gleich jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche. Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!