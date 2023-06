Du möchtest dein HR Game fortschrittlich und effektiv gestalten? Dann verpasse nicht den Digital Bash – HR am 13. Juli und sichere dir jetzt dein kostenloses Ticket!

Das Personalwesen oder Human Resources (HR) spielt eine zentrale Rolle in jedem Unternehmen. Denn ein erfolgreiches Unternehmen steht und fällt mit der Zusammenarbeit der Teams, und Personaler:innen spielen eine entscheidende Rolle dabei, die passenden Mitarbeiter:innen zu finden, zu überzeugen, einzustellen und zu halten. In den vergangenen Jahren hat sich das HR-Management jedoch einem dramatischen Wandel unterzogen. Die fortschreitende Digitalisierung, hier inbegriffen sind auch die jüngsten KI-Entwicklungen, sich verändernde Arbeitsmodelle und eine zunehmend anspruchsvolle Belegschaft haben zu einer revolutionären Veränderung geführt Wenn du dein HR Game modernisieren und dich auf den neuesten Stand bringen möchtest, solltest du dir den Digital Bash – HR am 13. Juli nicht verpassen. Sichere dir über den Link oder über digital-bash.de dein kostenloses Ticket und lerne, was HR heutzutage ausmacht.

Jetzt Ticket sichern!

Du kannst teilnehmen, wann und wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Homeoffice oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei. Keine Zeit? Kein Problem! Dank der Aufzeichnung, die wir dir im Nachhinein zukommen lassen, kannst du dir die Inhalte immer wieder ins Gewissen rufen.

Diese Speaker erwarten dich

Möchtest du deine Bewerbungsquote im Recruiting steigern und effektiver als je zuvor Kandidat:innen ansprechen? Dila Garipoglu, Marketing & Sales Manager bei Softgarden, zeigt dir, wie du mit einer cleveren Strategie und einer konvertierenden Job Landingpage deine Stellenanzeigen auf Social Media optimierst. Entdecke innovative Möglichkeiten der sozialen Netzwerke für dein Recruiting. Maximiere deine Erfolgschancen und sichere dir wertvolle Einblicke, um die besten Talente für dein Unternehmen zu gewinnen.

Erfahre in diesem Vortrag von Tina Koch, Payroll Sales Specialist bei Personio, mehr über die bahnbrechende Innovation der ersten Lohn- und Gehaltsabrechnung in Echtzeit. Entdecke, wie eine All-in-One HR-Software die Payroll-Funktion integriert und damit deinen HR-Alltag erleichtert. Mit eingebauter Compliance und automatischer Datenvalidierung sorgst du dafür, dass alle Daten von Anfang an korrekt sind – eine Beruhigung für dich und deine Mitarbeiter:innen.

Erfahre in diesem Vortrag von Nora Zimmermann, Research & Insight Consultant bei Netigate, wie Unternehmen ihre Führungskräfte erfolgreich für die Zukunft vorbereiten können. Warum menschliche und emotionale Fähigkeiten dabei eine immer wichtigere Rolle für Führungskräfte spielen und wie gezieltes Feedback dabei hilft, Teams zu motivieren und effektiver zu führen, erklärt Nora ebenfalls.

Constantin Michel, Director of Sales for DACH & France bei WorkMotion, verrät dir seine wichtigsten Erkenntnisse als Remote-Führungskraft in einer dezentralen Organisation. Von Chancen und Risiken des mobilen Arbeitens über Ländergrenzen hinweg in den Bereichen Recruiting über Work-Life-Balance, Geschlechterparität, Leadership bis hin zu psychologischer Sicherheit ist alles dabei. Profitiere von wertvollen Einblicken und lerne, wie du als Remote-Führungskraft erfolgreich agieren kannst.

Elise Müller, VP People & Culture bei Spryker, wird in ihrem Vortrag über die Erfolgsstrategien für Remote-, flexible- und internationale Arbeit in der neuen Arbeitswelt sprechen. Sie wird die vielfältigen Chancen und Herausforderungen beleuchten, die mit der modernen Arbeitslandschaft einhergehen. Gemeinsam werden Best Practices erkundet, wie Unternehmen das Potenzial der Remote-Arbeit nutzen können, um ein internationales und diverses Team aufzubauen. Zudem erfährst du, wie sich die Arbeitskultur verändert und welche Maßnahmen jetzt erforderlich sind, um in Zukunft weiterhin erfolgreich zu sein.

Die Agenda für dein HR-Event

9:00 – 9:10 Uhr: Opening

Michelle Sobek | Moderatorin | OnlineMarketing.de 9:10 – 9:40 Uhr: Gesucht, getargetet, gefunden, eingestellt: Wie du mit der richtigen Zielseite deine Social Media Stellenanzeigen zum Bewerbungs-Booster machst!

Dila Garipoglu | Marketing & Sales Manager | Softgarden 9:45 – 10:15 Uhr: Die erste Lohnabrechnung in Echtzeit

Tina Koch | Payroll Sales Specialist | Personio 10:20 – 10:50 Uhr: Wie Unternehmen mit Feedback ihre Führungskräfte fit für die Zukunft machen

Nora Zimmermann | Research & Insight Consultant | Netigate 10:55 – 11:25 Uhr: Everything Everywhere All at Once: meine 5 größten Lehren & Risiken als Remote-Führungskraft

Constantin Michel | Director of Sales for DACH & France bei WorkMotion | WorkMotion Software GmbH 11:30 – 12:00 Uhr: Globale Freiheit: Erfolgsstrategien für Remote, flexible und internationale Arbeit in der Neuen Arbeitswelt

Elise Müller | VP People & Culture | Spryker 12:00-12:05 Uhr: Abschluss

Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Die Teilnehmer:innenzahl ist begrenzt. Sichere dir also jetzt dein Ticket, um umfangreiche Trendeinblicke und Best Practices von Recruitment-Expert:innen für Personalabteilungen, die Unternehmensführung und natürlich auch Arbeitnehmer:innen zu erhalten. Nur beim Digital Bash – HR am 13. Juli.