Der Digital Bash – E-Mail Marketing: Darum ist die E-Mail auch 2022 noch relevant

Another Day, another Digital Bash: Dieses Mal erwarten dich in der E-Mail-Marketing-Edition hilfreiche Tipps und Tricks, um Kund:innen per E-Mail zu begeistern.

Von wegen von Gestern: Auch heute noch kommunizieren viele Menschen via E-Mail, sowohl im privaten als auch im Business-Kontext. Denn die kurzen elektronischen Nachrichten können einfach vom Smartphone aus, egal ob von Zuhause oder unterwegs aus, gelesen, versendet oder beantwortet werden. Und auch auf einer jeden Visitenkarte sowie auf vielen Business-Social-Profilen und Websites ist die E-Mail-Adresse der mitunter wichtigste Kontaktpunkt. All diejenigen, die trotz des facettenreichen Einsatzes von E-Mail und Newsletter Marketing, die Relevanz dieses Kommunikations-Tools infrage stellen, möchten wir im Digital Bash – E-Mail Marketing vom Gegenteil überzeugen. Die Konferenz findet am 15. September ab 9:30 Uhr statt. Wie immer online, wie immer kostenlos. Dabei erwarten dich dieses Mal vier Vorträge von fünf ausgewählten Expert:innen zum Thema E-Mail Marketing. Die präsentierten Insights, Tipps sowie Best Practices helfen dir, das Potenzial von E-Mails für dein Business auszuschöpfen, vor allem angesichts des Wandels zu einer Welt ohne Third Party Cookies. Jetzt kostenloses Ticket sichern!

Und das Beste: Du kannst teilnehmen, von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei. Unsere Expert:innen beim Digital Bash – E-Mail Marketing Sind E-Mails sind nur etwas für alte Leute? Landen Newsletter immer im Spam-Ordner? Ist E-Mail Marketing inzwischen irrelevant? Mit diesen und mehr Vorurteilen rechnet Inga Endrikat ab. Als Leiterin des Bereichs Marketing und Kommunikation bei S+S SoftwarePartner GmbH und S+S KreativPartner GmbH landen ihre E-Mails treffsicher in der Inbox ihrer Kund:innen. Untermauert von aktuellen Zahlen und Ausblicken, könnte ihr Vortrag auch den letzten E-Mail-Marketing-Gegner:innen die Augen öffnen. Was nützt der weltbeste Newsletter, wenn er bei niemandem im Postfach landet? Nichts, weiß Josefine Postatny, Brand Managerin bei der Sendinblue GmbH. Entgegen dem Unternehmensnamen landen deine E-Mails mithilfe von Postatny jedoch nicht im Blauen, sondern dank qualitativ hochwertiger und umfangreicher Mailing-Listen treffsicher bei den richtigen Adressen. Denn sie erklärt dir, wie du an diese E-Mail-Adressen kommst und wie du mithilfe von Segmentierung personalisierte Newsletter versendest. Wie erfolgreiches E-Mail Marketing in der Praxis aussieht, lernst du im dritten Vortrag anhand von diversen preisgekrönten Kampagnen von Onlineshops. Frank Strzyzewski und Haiman Benyamin, ein Power-Duo aus dem Hause der XQueue GmbH, zeigen dir, wie du mittels E-Mail Marketing deine Umsatzzahlen steigern und ganz nebenbei cookieless vorgehen kannst. Hast du Lust, hauptberuflich „Entweder … oder?“ zu spielen? Dann darfst du Lydia Jänschs Vortrag nicht verpassen. Sie ist als Social Media Managerin bei der Mailingwork GMbHs tätig und ist auf dem Gebiet A/B-Testing Expertin. Somit weiß sie genau, was bei ihren Kund:innen gut ankommt. Von ihrem Know-how kannst du auch profitieren: Denn Jänschs liefert dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, mit deren Hilfe du einen für deine Kund:innen optimalen Newsletter erstellen kannst. Agenda 9:30 – 9:40 Uhr: Opening Digital Bash – E-Mail Marketing

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights aus dem vielseitigen Programm mitzunehmen. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit dem Digital Bash – E-Mail Marketing von OnlineMarketing.de.