Online Shopping entwickelt sich zunehmend zur bestimmenden Einkaufsform, doch nicht alle Webshops profitieren davon gleichermaßen, vor allem diejenigen nicht, die neue Kund:innenbedürfnisse ignorieren und Digital-Trends verpassen. Sei also beim Digital Bash am 7. Juni dabei, um zu erfahren, wie E-Commerce 2022 und zukünftig erfolgreich funktioniert.

In den letzten zwei Jahren erlebte der Online-Handel einen Aufschwung, der seinesgleichen sucht. Die digitale Transformation hat hier jedoch nicht nur spannende digitale Konsumtrends und -Möglichkeiten beschert. Aus den Entwicklungen resultieren auch vielfältige Herausforderungen, denen sich E-Commerce-Unternehmen spätestens jetzt stellen sollten. Bei dem Digital Bash – E-Commerce by Adobe Experience Cloud erhältst du anhand von Expert:innen-Talks, Best Cases und Studien den Überblick über die Chancen und Aufgaben für Online-Händler:innen – damit du deine Potenziale gewinnbringend umsetzen kannst statt bei all den Veränderungen zu resignieren.

Sicher dir dein Ticket für den 7. Juni 2022 ab 9:00 Uhr, um von unseren Expert:innen die Extraportion Know-how und Einblick in die wichtigsten E-Commerce-Trends zu erhalten: Für ein Online-Shop-Konzept, das langfristig überzeugt. Du gewinnst fundierte Kenntnisse über die Themen Traffic und Conversion, Landingpages, lohnende Investitionen in den B2B-Handel, Partner Marketing und die Zukunft der Customer Experience. Melde dich direkt für den Deep Dive zum Thema E-Commerce an.

Und das Beste: Du kannst teilnehmen, von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Unsere Speaker beim Digital Bash – E-Commerce by Adobe Experience Cloud

Der Digital Bash – E-Commerce startet nach der Begrüßung durch OnlineMarketing.de-CEO Marc Stahlmann mit Johannes Güldenpfennig von contentbird. Er zeigt auf, dass sich nicht nur Menschen mit einer klaren Kaufabsicht auf Online Shops aufhalten und erklärt anhand spannender Cases, wie auch diejenigen Webiste-Besucher:innen, die lediglich nach Informationen, Inspiration und mehr suchen, effektiv in Käufer:innen umgewandelt werden können.

Wie du einen Conversion Boost für deinen Onlineshop erzielen kannst? Der kommende Vortrag zum Thema Personalisierung von Landingpages verschafft dir das nötige Wissen dafür. Nadine Langendörfer von epoq internet services erklärt, wie das Potenzial von bereits traffic-starken Landingpages von Online Shops weiter ausgebaut werden kann. Das Zauberwort ist in diesem Kontext Personalisierung.

Im anschließenden Slot referiert Volker John von Adobe über Investitionen im B2B-Handel. Denn mit dem nötigen Wissen und den passenden Strategien können Investitionen in den B2B-E-Commerce Unternehmen und sogar Branchen verändern. Anhand von Best Cases von Unternehmen wie L’Oreal oder Honeywell erfährst du, wie du dein Kund:innenerlebnis, deine Unternehmenskultur und Produktstrategie sowie das Geschäftsmodell positiv verändern kannst.

Daraufhin folgt ein Vortrag über die Vorteile von Partner Marketing und Kooperationen. Christian Bündner von belboon spricht über die Anforderungen für erfolgreiches und nachhaltiges Partner Marketing und erklärt, warum es sich lohnt, trotz stetig wechselnder Rahmenbedingungen im E-Commerce, am Ball zu bleiben. Denn laut Bünder sind zielgruppenrelevante Daten der Schlüssel für smarte Kooperationsmodelle.

Zum Abschluss gibt es die volle Übersicht über aktuelle und zukünftige Trends im E-Commerce. Thomas Hofer von Findologic spricht über die Zukunft der Customer Experience. Hier geht es um Mobile Commerce und darum, inwiefern Online Shops schnell handeln und passende Transitionen abschließen sowie auf jedem Device attraktive Einkaufserlebnisse schaffen müssen. Zudem erklärt er, warum Sprachassistenten wie Alexa und Co. dazu führen werden, dass Online-Händler:innen neue Lösungsansätze finden müssen, um langfristig die Bedürfnisse der Kund:innen erfüllen zu können.

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening Digital Bash – E-Commerce by Adobe Experience Cloud

Marc Stahlmann | CEO | OnlineMarketing.de

Johannes Güldenpfennig | Team Lead Content Strategy Analyst | contentbird

Nadine Langendörfer | UX/UI-Designer | epoq internet services GmbH

Volker John | GTM Lead Adobe Commerce | Adobe

Christian Bünder | Director Business Development | belboon

Thomas Hofer | Account Executive | Findologic

Marc Stahlmann | CEO | OnlineMarketing.de

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights aus dem vielseitigen Programm mitzunehmen. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash – E-Commerce by Adobe Experience Cloud von OnlineMarketing.de.