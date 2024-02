Special Day, Special Insights: Sichere dir am 29. Februar brandaktuelle Tipps und Cases zum praxisnahen und erfolgreichen Content Marketing beim Digital Bash powered by Adobe.

Es hat einen Grund, warum der Content beim Content Marketing an erster Stelle steht. Denn es ist die Qualität der Inhalte von Brands, Creatorn und Publishern, die langfristig zum Erfolg beiträgt. Sichere dir jetzt dein Ticket für den Digital Bash – Content Marketing powered by Adobe, um herauszufinden, wie du deine Inhalte so attraktiv, qualitativ hochwertig und sichtbar wie möglich gestalten kannst. Am 29. Februar hast du die Chance, noch mehr über guten Content zu lernen. Sei dabei und sichere dir Best Practices für relatable Content, der deiner Zielgruppe im Gedächtnis bleibt.

Du befindest dich zu diesem Zeitpunkt schon im Urlaub oder bist anderweitig verhindert? Keine Sorge, dank des Live Streams und einer nachträglichen Aufzeichnung kannst du teilnehmen, von wo du möchtest. Auch im Büro oder bequem vom Sofa aus.

Deine Agenda beim Digital Bash – Content Marketing powered by Adobe

Christina Horst, Senior Content Manager bei Claneo GmbH, nimmt dich mit auf eine Reise durch die Grundlagen des Content Marketings. In ihrem Vortrag erfährst du, was Content Marketing wirklich bedeutet und wie der dahinterliegende Prozess funktioniert. Christina zeigt dir, wie du die richtigen Formate und Kanäle für dein Projekt und deine Zielgruppe auswählst und wie du deine Ressourcen effizient einsetzt. Mit praktischen Tipps und tiefen Einblicken legt Christina die Basis für deinen Erfolg im Content Marketing.

Sebastian Ebeling, Senior Content Marketing Manager bei Cosuno Ventures GmbH, teilt seine Expertise im Bereich des B2B SaaS Content Marketings. In seinem Vortrag erfährst du, wie du die Sichtbarkeit und den Umsatz deines SaaS-Unternehmens steigern kannst. Sebastian bietet dir eine Schatzkiste voller Strategien, von der Entwicklung von Buyer Personas bis hin zur SEO. Durch praxisnahe Beispiele zeigt er dir, wie du diese Strategien erfolgreich umsetzen kannst.

Unser Adobe-Erfolgsduo ist wieder am Start! Melissa Fröhlich und Volker John nehmen dich mit auf eine spannende Reise, die die Bedeutung und Technik hinter einem perfekten Webauftritt beleuchtet. Dieser Vortrag taucht tief in die technischen Aspekte ein, von der Bedeutung der Zusammenarbeit verschiedener Stakeholder bis hin zu Adobes neuesten Feature Releases. Wenn du daran interessiert bist, wie technologische Innovationen Content näher an Endbenutzer:innen bringen können, bietet dir dieser Vortrag faszinierende Einblicke und Inspirationen.

Levin Vostell von Influry zeigt dir, wie du das volle Potenzial deiner Marke in den sozialen Medien ausschöpfen kannst. Durch die Anwendung bewährter UGC-Strategien erfährst du, wie du deine Content-Produktion skalierst und hochwertige, nutzergenerierte Inhalte erzeugst. Levin bietet dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um deine Sichtbarkeit und Interaktion in den sozialen Medien zu steigern. Wenn du nach konkreten Strategien und Inspirationen suchst, um dein Social Media Marketing zu revolutionieren, ist dieser Vortrag genau das Richtige für dich.

Anna Marquardt und Adrienne Becker von web-netz führen dich durch drei anschauliche Content-Marketing-Beispiele, die die Breite und Tiefe dieses Feldes aufzeigen. Sie diskutieren die Vielfalt der Möglichkeiten, wie Content Marketing in der Praxis umgesetzt werden kann und die verschiedenen Richtungen, die es nehmen kann, je nach Ziel und Kanal. Von der Theorie zur Praxis lernst du, wie du Synergien zwischen verschiedenen Marketing-Disziplinen schaffen und deinen Content so gestalten kannst, dass er echten Mehrwert für deine Zielgruppe schafft. Dieser Vortrag bietet dir nicht nur Inspiration, sondern auch praktische Ansätze, die du direkt in deinem Arbeitsalltag anwenden kannst, um deinen Content-Marketing-Erfolg zu steigern.

Agenda

09:00 – 09:10 Uhr: Opening Digital Bash – Content Marketing powered by Adobe

Natascha Ehlers | Moderation | Digital Bash

Christina Horst | Senior Content Manager | Claneo GmbH

Sebastian Ebeling | Senior Content Marketing Manager | Cosuno Ventures GmbH

Melissa Fröhlich | Senior Conusltant | Adobe

Volker John | GTM Lead | Adobe

Levin Vostell | Influry

Anna Marquardt | web-netz

Adrienne Becker | web-netz

Natascha Ehlers | Moderation | OnlineMarketing.de GmbH

Die Teilnehmer:innenzahl ist begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights aus dem vielseitigen Programm mitzunehmen. Sei dabei und sichere dir jetzt dein Ticket für einen sommerlichen Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash – Content Marketing powered by Adobe von OnlineMarketing.de.