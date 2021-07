Unsere Expert:innen präsentieren dir einen Vormittag lang zahlreichen Insider-Tipps und Best Practices. Melde dich jetzt kostenlos für unseren Digital Bash – B2B an.

Eine unserer beliebtesten Ausgaben kehrt zurück! Du möchtest deinem B2B Business einen Boost geben? Beim Digital Bash – B2B erhältst du von Expert:innen der Branche einen Einblick in ihre Geheimtipps. Es wird um Personalisierung, die Customer Experience und Growth Marketing gehen. Zudem werfen wir einen Blick darauf, welche Strategien B2B-Unternehmen sich aus dem B2C-Umfeld abgucken können. Klingt spannend? Dann melde dich jetzt für den Digital Bash – B2B am 18. August ab 09 Uhr an.

Und das Beste: Du kannst teilnehmen von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei. Du hast am 18. August keine Zeit? Kein Problem! Lass dir diese Gelegenheit nicht entgehen und sichere dir mit deiner Anmeldung die Aufzeichnungen des Events.

Die Speaker beim Digital Bash – B2B

Roberto Vlad von Sitecore startet nach einer Begrüßung und Einleitung von Natascha Ehlers von OnlineMarketing.de den Vormittag. Er spricht über Personalisierung. In seinem Vortrag gibt er neun Tipps für mehr Conversions und eine höhere Kund:innenbindung im B2B-Bereich.

Anhand von fünf Schritten illustriert Martin Meyer-Gossner von Qualtrics wie B2B-Unternehmen schnell und ohne großen Aufwand ein Customer Experience Programme in Marketing, Vertrieb oder dem Kund:innenservice einführen können.

Es folgt Marc Bohnes von Optimizely. Er bespricht, worauf es im Online-Vertrieb an B2B-Kontakte ankommt. dabei wirft er vor allem ein Blick darauf, was B2B-Unternehmen von B2C-Strategien lernen können.

Growth Marketing im B2B: Marie Christin Pabst von der Pabst Media GmbH hat einige Wachstumskniffe im Gepäck. Erfahre, warum das Growth Marketing für jedes Unternehmen jeder Größe von entscheidender Bedeutung ist und lass dich mitnehmen auf eine Reise durch Best Cases.

Die Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening Digital Bash – B2B

Natascha Ehlers | Business Development Managerin & Moderatorin | OnlineMarketing.de GmbH

9:10 – 09:40 Uhr: 9 Tipps für eine dynamische Personalisierung, die überzeugt

Roberto Vlad | Customer Experience Manager| Sitecore

Roberto Vlad | Customer Experience Manager| Sitecore

09:45 – 10:30 Uhr: B2B & Customer Experience: 5 Tipps für einen erfolgreichen Start deiner Customer-Experience-Programme

Martin Meyer-Gossner | CX Solution Strategist | Qualtrics

Martin Meyer-Gossner | CX Solution Strategist | Qualtrics

10:35 – 11:05 Uhr: B2B Commerce – Was können B2B-Unternehmen von B2C Strategien lernen?

Marc Bohnes | Product Management Director | Optimizely

Marc Bohnes | Product Management Director | Optimizely

11:10 – 11:40 Uhr: Growth Marketing im B2B: Schnelle Wachstumskniffe für maximale Performance

Marie Christin Pabst | CEO | Pabst Media GmbH

Marie Christin Pabst | CEO | Pabst Media GmbH

Ab 11:45 Uhr : Key Takeaways und Abschluss

Natascha Ehlers | Business Development Managerin & Moderatorin | OnlineMarketing.de GmbH

Natascha Ehlers | Business Development Managerin & Moderatorin | OnlineMarketing.de GmbH

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights rund ums Thema B2B Marketing mitzunehmen. Die Live-Teilnahme und auch der Zugang zur Aufzeichnung des Events bekommst dabei komplett kostenlos. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash – B2B von OnlineMarketing.de.

Du bist weiblich, Branchenkennerin und willst auf die digitale Bühne? Dann reich jetzt einen Vortragsvorschlag ein und werde in unseren Expert:innen-Pool aufgenommen oder sichere dir deinen Slot bei The Digital Bash – Female Experts.