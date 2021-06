Gute Nachrichten für alle WhatsApp-Nutzer:innen: Es ist nun bestätigt worden, dass sie keine Abstriche bei der Funktionalität der App machen müssen, selbst wenn sie das aktuelle Update zur Datenschutzrichtlinie des Unternehmens nicht annehmen. Im Januar hatte WhatsApp dieses Update angekündigt. Dieses sorgte für Furore, weil es einen Opt-out zum Datenteilen mit Facebook nicht mehr möglich macht – allerdings nur für Nicht-EU-Nutzer:innen.

Nachdem viele User verunsichert waren – und teilweise zu Apps wie Telegram und Signal abwanderten –, verschob WhatsApp das Datum, bis zu welchem dem Update zugestimmt werden musste, von Februar auf den 15. Mai 2021. Dabei hieß es zunächst, dass alle User, die dem Update bis dahin nicht zustimmen, grundlegende Funktionen der App oder gar die Nutzungsrechte für das eigene Konto verlieren könnten. Dem ist jedoch nicht so. Wie bereits im Mai gemutmaßt wurde, wird es für User keine Folgen haben, wenn sie das inzwischen ausgerollte Update zur Datenschutzrichtlinie nicht akzeptieren. Diese Nutzer:innen sollen aber immer wieder daran erinnert werden.

Anfang des Jahres sah es also so aus, als wollte WhatsApp seinen zahlreichen Usern die neue Datenschutzrichtlinie geradezu aufzwingen. Die größte Messaging App der Welt ruderte in den vergangenen Monaten aber deutlich zurück. Auf Nachfrage gab ein Mitglied des Presseteams von WhatsApp gegenüber OnlineMarketing.de an:

Given recent discussion with various authorities and privacy experts, we want to make clear that we currently have no plans to limit the functionality of how WhatsApp works for those who have not yet accepted the update. Instead, we will continue to remind users from time to time about the update as well as when people choose to use relevant optional features, like communicating with a business that is receiving support from Facebook. We hope this approach reinforces the choice that all users have whether or not they want to interact with a business.