Zur Eindämmung von Desinformationen und Hassrede sind die mächtigsten Technologiekonzerne dazu aufgefordert, weitere Moderationsmaßnahmen und Technologien einzuführen sowie länderspezifische Informationen bereitzustellen und sich der neuen Version des Anti-Desinformations-Kodex in Europa anzuschließen. Unter anderem Facebook, Twitter und TikTok sind der letzteren Forderung bereits nachgekommen und unterstützen so die Bemühungen der EU zur Eindämmung von Fake News und Hate Speech. Auch eigene Maßnahmen wurden bereits eingeführt, so möchte TikTok beispielsweise Usern ermöglichen, Kommentare zu identifizieren, die sie für unangemessen (oder uninteressant) halten – per Dislike Button. Und Instagram und Twitter haben kürzlich entsprechende Maßnahmen im Fall des weltweit bekannten Rappers Ye getroffen.

Twitter bestätigte, dass Kanye West, der sich seit kurzem offiziell Ye nennen darf, gesperrt wurde, nachdem er am 8. Oktober einen antisemitischen Tweet veröffentlicht hatte, das geht aus einem Beitrag auf BuzzFeed hervor. Der Kurznachrichtendienst hat den Tweet inzwischen entfernt, doch einige User haben zuvor bereits Screenshots veröffentlicht. Ye schrieb:

I’m a bit sleepy tonight but when I wake up I’m going death con 3 On JEWISH PEOPLE, the funny thing is I actually can’t be Anti Semitic because black people are actually Jew also You guys have toyed with me and tried to black ball anyone whoever opposes your agenda.