Statt nur globale oder europaweite Daten zu liefern, sollen die mächtigsten Technologiekonzerne weltweit zwecks der Bekämpfung von Desinformationen auf den Plattformen länderspezifische Informationen bereitstellen. Facebook, Twitter und TikTok sollen sich bereits dazu bereit erklärt haben, dieser Forderung nachzukommen und so die Bemühungen der EU zur Eindämmung von Fake News und Hate Speech zu unterstützen.

Der aktualisierte Anti-Desinformations-Kodex der EU beinhaltet unter anderem, Gruppierungen, die Hate Speech, diskriminierende Botschaften und Fehlinformationen in den Apps verbreiten, effizienter entgegenzuwirken. Zu den betroffenen Konzernen gehören beispielsweise Microsoft und Google sowie Facebook, Twitter und TikTok. Dieser Schritt ist Teil des Vorhabens der EU, die Macht von Big-Tech-Unternehmen zu regulieren. Laut einem Bericht, der der Financial Times vorliegt, soll eine neue Version des Verhaltenskodex für Desinformationen Google, Facebook und Co. dazu zwingen, zu veröffentlichen, wie schädliche Inhalte oder Anzeigen entfernt, blockiert oder eingedämmt werden.

Die neuen Gesetze sollen die Technologieunternehmen dazu bringen, zum Beispiel Informationen über die Anzahl der entfernten Bots, die Systeme der künstlichen Intelligenz, die zum Aussortieren von Fake News eingesetzt werden sowie die Anzahl der pro Land eingesetzten Inhaltsmoderatoren zu veröffentlichen. Hierfür müssen die Tech-Konzerne entsprechende Tools implementieren und Kooperationen mit Prüfer:innen eingehen, um die Begrenzung feindlicher und unwahrer Inhalte leisten zu können. Auch die Aufnahme von Indikatoren für Vertrauenswürdigkeit, die unabhängig verifizierte Informationen zu Themen wie der Coronapandemie oder dem Krieg in der Ukraine gewährleisten sollen, werden gefordert.

Věra Jourová, die für den Kodex zuständige EU-Vizepräsidentin für Werte und Transparenz, erklärt:

To respond to disinformation effectively, there is a need for country- and language-specific data. We know disinformation is different in every country, and the big platforms will now have to provide meaningful data that would allow to understand better the situation on the country level.