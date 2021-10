Google ist die Go-to-Suchmaschine für den Großteil der User dieser Welt. Daher sind Bilder, die dort unerwünscht auftauchen, für die Betroffenen, das heißt Abgebildeten oft ein Problem – insbesondere wenn es sich um Minderjährige handelt. Deshalb gibt das Suchmaschinenunternehmen diesen und ihren Erziehungsberechtigten nun die Möglichkeit an die Hand, ihre Bilder mit wenigen einfachen Schritten aus der Google-Bildersuche entfernen zu lassen. Damit verschwinden die Bilder allerdings nicht komplett aus dem Internet.

Im August 2021 stellte das Suchmaschinenunternehmen eine neue Richtlinie vor, die Minderjährigen im Digitalraum mehr Sicherheit vermitteln soll. Dazu gehört unter anderem, dass Wellbeing Features für junge User deutlicher hervorgehoben werden und dass SafeSearch für neue Accounts von Minderjährigen per Default in der Suche eingestellt ist. Außerdem kündigte Google im Rahmen dieser Richtlinie bereits die Option an, in der Bildersuche einzelne Bilder entfernen zu lassen. Denn Bildmaterial von Kindern und Jugendlichen ist besonders gefährdet, missbräuchlich verwendet zu werden, und bedarf daher einer strengen Kontrolle.

[…] we know that kids and teens have to navigate some unique challenges online, especially when a picture of them is unexpectedly available on the internet,