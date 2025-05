Scott Hemphill, Ökonomieexperte für die FTC, sieht darin sogar einen Discount für betroffene User und spricht von Preisdiskriminierung durch einen monopolistischen Konzern. In Bezug auf diesen Vorwurf gab Hemphill noch an, dass er ein Problem darin sieht, wenn Meta verschiedene Preise in verschiedenen Formaten für verschiedene User setzt. Etwa dann, wenn bei Reels mit starker Konkurrenz, wie durch TikToks, reduzierte Preise eingesetzt werden, bei Ads in Bereichen mit weniger Konkurrenz aber nicht, etwa bei Home Feed Ads oder Stories. Dem mag Meta entgegensetzen, dass der Markt zum Teil über die Preise mitbestimmt und die Werbetreibenden die freie Auswahl haben, auch andere Anbieter:innen zu nutzen.

Unterdessen ist die Werbebranche in Aufruhr, weil sie befürchtet, durch Gen AI-Lösungen mehr Kontrolle zu verlieren, die Meta an die KI weitergibt und in Umsatz umwandeln möchte. Das beste Beispiel ist Mark Zuckerbergs Plan für eine Art Blackbox bei den Meta Ads, die mehr oder minder jegliche Kreation und Aushandlung der Ad Creatives und Performance durch Dritte in der Mitte wegfallen ließe. Vielmehr sollen Unternehmen Meta einfach ein Werbeziel mitteilen, das Budget und die Bankdaten. Kürzlich sagte er auf der Stripe Conference:

The basic end goal here is any business can come to us, say what their objective is — we get new customers to do this thing, or sell these things — tell us how much they’re willing to pay to achieve those results, connect their bank account, and then we just deliver as many results as we can. In a way, it’s kind of like the ultimate business results machine. I think it’d be one of the most important and valuable AI systems that gets built.