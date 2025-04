Die Nutzer:innen können mithilfe der Funktion das automatische Speichern von Videos und Bildern in Chats ausstellen sowie einschränken, wer Chat-Verläufe aus der App exportieren darf. Damit möchte Meta Usern mehr Sicherheit vermitteln, insofern sie ihre Zustimmung zum Teilen beispielsweise sensibler Inhalte geben oder verweigern könnten. Die Funktion soll für individuelle und Gruppen-Chats ausgerollt werden. Ist sie aktiviert, ist die automatische Visual-Speicherung im Chat per Default deaktiviert. Und die Chat-Historie kann auch nicht geteilt werden. Dass dieses Feature derzeit im Gespräch ist, verweist auf die noch vorhandenen Sicherheitslücken bei der Nutzung von Messenger Apps, die durch menschliche Fehler wie im Fall des US Leaks zu Kriegsplänen auf Signal offenbart werden.

Ist die Advanced Chat Privacy aktiviert, sind Interaktionen mit der Meta AI deaktiviert. Denn diese bietet keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und Meta möchte mit der jetzt auch in Deutschland integrierten KI Trainingsdaten von den Usern sammeln und auf die Chats zugreifen können – was längst nicht allen Nutzer:innen behagt. Doch genau wie der Einsatz der Meta AI ist die Advanced Chat Privacy ein optionales Feature, auf das die Nutzer:innen bei Interesse zurückgreifen können, sobald es denn ausgerollt ist.

Bis dahin können sich WhatsApp User über diverse andere Neuheiten in der App freuen, etwa die Möglichkeit Songs direkt im Status einzufügen wie Superstar Ed Sheeran.